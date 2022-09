Biden accueillera un sommet sur la sécurité alimentaire aux Nations Unies plus tard en septembre

Les États-Unis ont renforcé leur attention sur la sécurité alimentaire depuis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a aggravé une crise alimentaire mondiale déjà alimentée par le changement climatique et la pandémie de COVID-19.

Le sommet de Biden fait suite à un événement sur la sécurité alimentaire organisé par le secrétaire d'État américain Antony Blinken aux Nations Unies en mai.

Thomas-Greenfield doit s'exprimer à San Francisco plus tard dans la journée de jeudi sur l'avenir des Nations Unies. La charte fondatrice des Nations Unies a été adoptée à San Francisco en 1945.

Selon ses remarques préparées, vues par Reuters, Mme Thomas-Greenfield accusera la Russie - un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, composé de 15 membres, qui dispose d'un droit de veto - de "domination dans sa forme la plus pure".

"Certains disent que c'est une nouvelle guerre froide. Qu'ils ne veulent pas prendre parti. Que c'est entre l'Ukraine et la Russie, ou les États-Unis et la Russie", dira-t-elle, selon le projet de ses remarques.

"Ce n'est pas correct. Il ne s'agit pas d'une nouvelle guerre froide. Il ne s'agit pas de quelques pays seulement. Elle nous concerne tous. Il s'agit de défendre la Charte des Nations Unies."

Mme Thomas-Greenfield annoncera six engagements des États-Unis, dont une promesse de faire pression pour élargir le Conseil de sécurité de l'ONU afin qu'il "reflète mieux les réalités mondiales actuelles et intègre des perspectives plus diversifiées sur le plan géographique."

"Nous ne devons pas défendre un statu quo insoutenable et dépassé", selon les remarques préparées par Mme Thomas-Greenfield sur l'avenir de l'organisme mondial.

"Au lieu de cela, nous devons faire preuve de flexibilité et de volonté de compromis au nom d'une plus grande crédibilité et légitimité. Nous devrions forger un consensus autour de propositions sensées et crédibles visant à élargir le nombre de membres du Conseil de sécurité", devrait-elle dire.

La réforme du Conseil de sécurité est discutée depuis longtemps, mais nécessite l'accord des cinq membres permanents du Conseil qui exercent leur droit de veto : les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie. Le Conseil de sécurité a été élargi une fois - de 11 à 15 membres en 1965.

Les autres engagements des États-Unis sont les suivants : défendre et agir en stricte conformité avec la Charte des Nations unies ; s'engager de manière pragmatique avec tous les membres malgré des désaccords sur d'autres questions ; s'abstenir d'utiliser le droit de veto sauf dans des situations rares et extraordinaires ; faire preuve de leadership dans la défense des droits de l'homme ; et renforcer la coopération, l'inclusivité et la transparence.