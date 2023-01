Biden dit que Poutine essaie de trouver de l'"oxygène" avec la proposition de trêve

Le Kremlin a déclaré que M. Poutine avait ordonné un cessez-le-feu à partir de vendredi midi, après un appel à une trêve de Noël lancé par le patriarche Kirill de Moscou, chef de l'Église orthodoxe russe.

L'Ukraine a rejeté la proposition de cessez-le-feu à l'occasion du Noël orthodoxe, affirmant qu'il n'y aurait pas de trêve tant que la Russie ne retirerait pas ses forces d'invasion des terres occupées.

Interrogé sur la proposition de trêve, M. Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche : "Je suis réticent à répondre à tout ce que dit Poutine. J'ai trouvé intéressant qu'il soit prêt à bombarder des hôpitaux, des crèches et des églises ... le 25 et le jour de l'an. Je pense qu'il essaie de trouver un peu d'oxygène".

Le cessez-le-feu proposé par Poutine commencerait le 6 janvier, date à laquelle de nombreux chrétiens orthodoxes, y compris ceux qui vivent en Russie et en Ukraine, fêtent Noël. Il s'agirait de la première trêve majeure de la guerre de plus de 10 mois qui a fait des dizaines de milliers de morts et dévasté de larges pans de l'Ukraine.