Biden et Macron résolus à faire front contre la guerre en Ukraine

WASHINGTON, 1er décembre (Reuters) - Joe Biden et Emmanuel Macron ont réaffirmé leur détermination à faire front contre la guerre menée par la Russie en Ukraine, jeudi lors d'un entretien à la Maison blanche, et admis des tensions dans la gestion des conséquences économiques du conflit.

Le président américain a reçu son homologue français dans le Bureau ovale à l'occasion de la deuxième visite d'Etat d'Emmanuel Macron dans le pays depuis 2017.

Dans une déclaration conjointe diffusée après leur tête-à-tête et avant une conférence de presse, les deux dirigeants se sont dits résolus à demander des comptes à la Russie "pour les atrocités et les crimes de guerre largement documentés" commis à la fois par les forces armées régulières et les forces supplétives russes en Ukraine.

Ils ont également promis de se coordonner face au défi représenté par la Chine et annoncé leur intention d'élargir la coopération franco-américaine en matière de défense.

En recevant le chef de l'Etat français pour leur entretien, Joe Biden a salué en la France le "plus vieil allié" des Etats-Unis, "un partenaire inébranlable pour la cause de la liberté".

Evoquant une "amitié enracinée à travers les siècles", Emmanuel Macron a quant à lui estimé que les deux pays devaient savoir redevenir des "frères d'armes" face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et partageaient la responsabilité de protéger la démocratie. "Nos nouvelles frontières sont là", a-t-il déclaré.

Au-delà de la célébration en grande pompe de l'amitié franco-américaine, cette visite a pour enjeu les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et l'impact sur l'industrie européenne de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act ou IRA) et les subventions massives réservées aux fabricants américains qui en découlent.

Mercredi, devant des parlementaires américains, Emmanuel Macron a parlé d'une loi "super agressive" pour les entreprises européennes, selon l'un des participants à la réunion.

Les questions énergétiques devaient figurer également en bonne place dans les discussions à la Maison blanche entre les deux dirigeants. (Reportage Steve Holland, Michel Rose, Jeff Mason, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)