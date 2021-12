Biden et Poutine s'entretiendront jeudi sur fond de tensions sur la situation ukrainienne

par Trevor Hunnicutt et Andrea Shalal

WASHINGTON/REHOBOTH BEACH, Delaware, 30 décembre (Reuters) - L e président américain Joe Biden s'entretiendra jeudi avec son homologue russe, a annoncé la Maison blanche, alors que Washington continue de préparer avec ses alliés européens une réponse commune au déploiement par la Russie de soldats à la frontière ukrainienne.

Les deux dirigeants évoqueront divers sujets, dont les discussions sécuritaires à venir entre Washington et Moscou, a fait savoir dans un communiqué la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche, Emily Horne.

L'entretien débutera à 15h30 heure américaine (20h30 GMT), a indiqué la Maison blanche.

Joe Biden s'est entretenu avec plusieurs dirigeants européens de la situation à la frontière ukrainienne, a déclaré Emily Horne, ajoutant que des représentants américains échangeaient avec l'Otan, l'Union européenne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

La Russie a alimenté les inquiétudes de l'Occident et les tensions avec celui-ci en déployant depuis deux mois des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne.

Moscou, qui a annexé la péninsule de Crimée en 2014 et soutient les combattants séparatistes dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, nie tout projet d'offensive et demande à l'Otan des garanties sécuritaires. (avec Vladimir Soldatkin à Moscou, Susan Heavey et Idrees Ali à Washington et Costas Pitas à Los Angeles; version française Camille Raynaud)