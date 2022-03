Biden et les dirigeants européens sont sceptiques quant aux actions de la Russie et envisagent une aide.

S'exprimant aux côtés du Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, M. Biden a déclaré que les sanctions économiques qui ont entravé l'économie russe se poursuivraient pendant que les États-Unis et leurs alliés surveilleraient ce que Moscou fait avec ses forces.

"Nous verrons. Je ne lis rien jusqu'à ce que nous voyions quelles sont leurs actions", a déclaré M. Biden.

Auparavant, M. Biden s'était entretenu par téléphone pendant près d'une heure avec le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre italien Mario Draghi et le premier ministre britannique Boris Johnson.

Il a déclaré que le consensus parmi les dirigeants était d'attendre de voir ce que les Russes proposent.

Une déclaration de la Maison Blanche sur l'appel téléphonique de M. Biden avec les alliés a indiqué qu'ils ont passé en revue les efforts déployés pour fournir une aide humanitaire aux millions de personnes touchées par la violence en Ukraine et à celles qui cherchent refuge dans d'autres pays.

"Ils ont également discuté de l'importance de soutenir la stabilité des marchés de l'énergie à la lumière des perturbations actuelles dues aux sanctions", a-t-il ajouté.

Cet appel intervient alors que des pourparlers de paix ont eu lieu mardi à Istanbul entre la Russie et l'Ukraine, au cours desquels Moscou a promis de réduire ses opérations militaires près des villes ukrainiennes de Kiev et de Tchernihiv et l'Ukraine a proposé un statut neutre avec des garanties de sécurité internationales tout en conservant son territoire.

"Nous sommes lucides sur la réalité de ce qui se passe sur le terrain", a déclaré un responsable américain, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat. "Personne ne doit se laisser berner par l'annonce de la Russie. Nous pensons que tout mouvement des forces russes autour de Kiev est un redéploiement, pas un retrait."

Une source familière de la situation a déclaré à Reuters que les États-Unis et leurs alliés discutent d'un autre cycle possible d'aide à l'Ukraine qui pourrait atteindre un montant collectif de 500 millions de dollars.

Le responsable américain a refusé de confirmer le chiffre mais a déclaré que les États-Unis "travaillent activement sur la meilleure façon de poursuivre notre soutien au gouvernement ukrainien par le biais d'une assistance sécuritaire, humanitaire et financière."

M. Biden est rentré d'Europe où, la semaine dernière, il a rendu visite en personne aux principaux dirigeants européens et a assisté à un sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) sur la réponse occidentale à l'invasion de l'Ukraine voisine par la Russie, qui dure depuis plus d'un mois.

Macron devait s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine mardi.