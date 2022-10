Biden promet à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne

WASHINGTON, 10 octobre (Reuters) - Le président américain Joe Biden a promis lundi à son homologue ukrainien, Volodimir Zelenski, que les États-Unis fourniraient à l'Ukraine des systèmes avancés de défense aérienne après une série de frappes aériennes russes.

Lors d'un entretien téléphonique, Joe Biden a assuré Volodimir Zelenski du soutien continu des États-Unis et pour condamner les "attaques insensées" de la Russie qui ont touché des cibles civiles.

"Le président Biden s'est engagé à continuer de fournir à l'Ukraine le soutien nécessaire pour se défendre, y compris des systèmes avancés de défense aérienne", a indiqué dans un communiqué la Maison blanche, suite à cet appel téléphonique.

Joe Biden a également déclaré à Volodimir Zelenski que les États-Unis et leurs partenaires continueraient à imposer des sanctions à la Russie, à "tenir la Russie responsable de ses crimes de guerre et de ses atrocités, et à fournir à l'Ukraine une aide sécuritaire, économique et humanitaire", a précisé la Maison blanche.

Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, les États-Unis ont fourni une aide de plus de 16,8 milliards de dollars à Kyiv et ont imposé toute une série de sanctions économiques visant Moscou. (Reportage Doina Chiacu et Steve Holland, version française Matthieu Protard)