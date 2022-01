Biden réitère auprès de Zelenski le soutien des USA à l'Ukraine

WILMINGTON, Delaware, 2 janvier (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche à son homologue ukrainien Volodimir Zelenski que les États-Unis et leurs alliés "répondront de manière décisive" si la Russie décide d'envahir davantage l'Ukraine, a rapporté la Maison blanche.

L'échange téléphonique entre les deux dirigeants a eu lieu quelques jours après que Joe Biden s'est entretenu à deux reprises en l'espace d'un mois avec le président russe Vladimir Poutine dans un contexte de tensions à la frontière ukrainienne, où quelque 100.000 soldats russes sont déployés.

"Le président Biden a clairement indiqué que les États-Unis et leurs alliés et partenaires répondront de manière décisive si la Russie envahit davantage l'Ukraine", a fait savoir la porte-parole de la Maison blanche, Jen Psaki, dans un communiqué.

Joe Biden et Volodimir Zelenski ont discuté des préparatifs à une série de réunions diplomatiques à venir, destinées à régler la crise avec la Russie, a précisé la Maison blanche.

Des représentants américains et russes vont se réunir les 9 et 10 janvier à Genève, avant des discussions entre la Russie et l'Otan et une réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). (Reportage Jarrett Renshaw et Jan Wolfe; version française Laetitia Volga, édité par Jean Terzian)