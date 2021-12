Biden s'entretiendra jeudi avec Poutine

WASHINGTON, 29 décembre (Reuters) - Le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine s'entretiendront jeudi par téléphone, a indiqué mercredi la Maison blanche, précisant que les discussions porteront sur un éventail de sujets dont les domaines de coopération diplomatique entre Washington et Moscou.

Le porte-parole du Kremlin a déclaré à Reuters que les deux dirigeants prévoyaient de s'entretenir "tard jeudi soir". Dimitri Peskov n'a pas donné davantage d'informations.

Cet entretien intervient dans un contexte de tensions accrues entre les Etats-Unis et la Russie à propos de l'Ukraine, alors que des dizaines de milliers de soldats russes sont déployés à la frontière ukrainienne. Washington craint un projet d'invasion, ce que Moscou dément.

Des représentants américains et russes doivent prendre part le 10 janvier à des discussions sur les activités militaires de leurs pays respectifs et la situation en Ukraine, avant une réunion le 12 janvier entre la Russie et l'Otan.

Joe Biden a échangé avec plusieurs dirigeants européens en amont de son entretien avec Vladimir Poutine, a fait savoir mercredi un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche.

Au cours d'une visioconférence plus tôt ce mois-ci, le président américain a prévenu son homologue russe que Washington prendrait des sanctions d'une ampleur inédite contre la Russie en cas d'offensive contre l'Ukraine. (Reportage Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)