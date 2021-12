Biden s'entretient avec Poutine sur fond de crise ukrainienne

par Jarrett Renshaw

WILMINGTON, Delaware, 30 décembre (Reuters) - Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus jeudi pour la deuxième fois ce mois-ci sur fond de tensions accrues entre Washington et Moscou à propos du déploiement massif de soldats russes à la frontière avec l'Ukraine.

L'entretien téléphonique, organisé à la demande de Vladimir Poutine selon des représentants américains, a démarré à 20h35 GMT. Il a duré 50 minutes, a fait savoir la Maison blanche.

Un éventail de sujets devaient être évoqués par les deux dirigeants, dont les discussions sécuritaires à venir entre Washington et Moscou.

En déployant depuis deux mois des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, la Russie a alimenté les inquiétudes des puissances occidentales et les tensions avec celles-ci.

La Russie, qui a annexé la péninsule de Crimée en 2014 et soutient les combattants séparatistes dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, nie tout projet d'offensive et demande à l'Otan des garanties sécuritaires.

Il est fort probable que Joe Biden ait rappelé à Vladimir Poutine les mesures économiques d'une ampleur inédite que Washington prévoit de prendre contre la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine, après l'avoir prévenu au cours d'une visioconférence plus tôt ce mois-ci.

Toutefois le président américain continue de mener des efforts diplomatiques directs pour trouver une issue à la crise.

Des représentants américains et russes doivent prendre part le 10 janvier à des discussions sur les activités militaires de leurs pays respectifs et la situation en Ukraine, avant une réunion le 12 janvier entre la Russie et l'Otan.

Moscou a fixé comme "ligne rouge" une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Otan et veut de la part de l'Alliance des garanties qu'elle ne s'élargira pas à l'est ni ne déploiera des systèmes d'armement offensifs dans la région. (version française Jean Terzian)