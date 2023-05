par Mike Stone et Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 19 mai (Reuters) - Joe Biden a informé vendredi les autres dirigeants du G7 réunis en sommet au Japon que les Etats-Unis étaient favorables à un effort conjoint de formation des pilotes de chasse ukrainiens sur les F-16 de conception américaine, a déclaré un responsable de son administration.

Cette décision du président américain représente une étape importante dans le soutien des pays occidentaux à l'Ukraine pour renforcer ses capacités de combat aérien face à la Russie, qui l'a envahie depuis février 2022.

Cette formation des pilotes ukrainiens sur des F-16 se déroulera en Europe et nécessitera plusieurs mois, a dit ce même responsable américain. A Washington, on estime que cette formation et la livraison de F-16 prendront au minimum 18 mois.

"Tandis que cette formation se déroulera au cours des prochains mois, notre coalition de pays participant à cet effort décidera du moment où nous fournirons effectivement des avions de chasse, combien nous en fournirons et qui les fournira", a dit le responsable américain, sans préciser quels pays participeraient à cette initiative.

Les Etats-Unis espèrent commencer cette formation sur des chasseurs de quatrième génération, dont des F-16, dans les prochaines semaines, a-t-il ajouté.

L'Ukraine ne cesse de réclamer à ses soutiens des avions de chasse alors qu'elle s'apprête à lancer une contre-offensive contre la Russie évoquée depuis des semaines.

La Pologne et la Slovaquie ont déjà livré 27 MiG-29 à l'Ukraine, qui ne possède aucun chasseur de conception occidentale et considère le F-16 comme une bien meilleure arme que les avions de conception soviétique équipant actuellement sa flotte. (Avec Rami Ayyub, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)