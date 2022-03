"L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait un horrible bilan humain et a entraîné une flambée des prix des matières premières qui favorise l'insécurité alimentaire et énergétique", écrit BlackRock. "Cela freine la croissance économique et exacerbe l'inflation liée à l'offre, l'Europe étant la plus exposée parmi les marchés développés (DM) alors qu'elle tente de se sevrer de l'énergie russe."