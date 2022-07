M. Blinken a déclaré qu'il avait eu une conversation "franche et directe" avec M. Lavrov plus tôt dans la journée de vendredi et qu'il avait dit à son homologue que la Russie devait respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord sur l'exportation de céréales depuis l'Ukraine et que le monde n'accepterait pas l'annexion du territoire ukrainien par la Russie.