Blinken et Lavrov se sont rencontrés en marge du G20

NEW DELHI (Reuters) - Les États-Unis et leurs alliés européens se sont opposés à la Russie au sujet de la guerre en Ukraine lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à New Delhi jeudi, les parties rivales s'accusant mutuellement de déstabiliser l'équilibre mondial.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se sont brièvement rencontrés en marge de la réunion, au cours de laquelle Antony Blinken a exhorté la Russie à revenir sur sa décision concernant le traité New Start de réduction des armes stratégiques, a déclaré un haut responsable américain.

Antony Blinken a également dit à Sergueï Lavrov que Washington était prêt à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudrait, a ajouté le responsable. Les deux hommes ont parlé pendant moins de 10 minutes.

Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que Sergueï Lavrov et Antony Blinken se sont entretenus "en direct", mais qu'ils n'ont pas fait de négociations ni eu de réunion, ont rapporté les agences de presse russes.

Les États-Unis et leurs alliés européens ont exhorté les pays du G20 à maintenir la pression sur Moscou pour mettre fin au conflit, qui en est à sa deuxième année.

La Russie a riposté en accusant l'Occident de transformer l'ordre du jour du G20 en une "farce", ajoutant que les délégations occidentales voulaient rejeter sur Moscou la responsabilité de leurs échecs économiques.

"Nous devons continuer à appeler la Russie à mettre fin à sa guerre d'agression et à se retirer de l'Ukraine pour le bien de la paix internationale et de la stabilité économique", a déclaré Antony Blinken dans des remarques publiées après la réunion à huis clos.

"Malheureusement, cette réunion a de nouveau été entachée par la guerre non provoquée et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine", a a-t-il ajouté.

Il a reçu le soutien de ses homologues allemand, français et néerlandais.

