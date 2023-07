Le général d'armée Valery Gerasimov, chef de l'état-major général des forces armées russes, a été montré en public lundi par le ministère de la défense pour la première fois depuis la mutinerie ratée du 24 juin par le groupe de mercenaires Wagner, signe qu'il a conservé son poste.

Voici quelques informations sur Gerasimov :

EN TANT QUE CHEF D'ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL

* Gerasimov, aujourd'hui âgé de 67 ans, est le troisième homme le plus puissant de l'armée russe, après le président Vladimir Poutine et le ministre de la défense Sergei Shoigu. Avec eux, il détiendrait l'une des trois mallettes nucléaires permettant de transmettre l'ordre d'une frappe nucléaire.

* Le général d'armée - deuxième grade le plus élevé des forces armées - a été nommé chef de l'état-major général et vice-ministre de la défense par M. Poutine le 9 novembre 2012, trois jours après que M. Shoigu, allié de longue date de M. Poutine, a été nommé ministre de la défense.

UKRAINE

* Gerasimov a joué un rôle clé dans la saisie de la Crimée par la Russie à l'Ukraine en 2014 et dans le soutien militaire de la Russie au président Bashar al-Assad dans la guerre civile syrienne, qui a changé la donne.

* Les États-Unis l'ont sanctionné le lendemain de l'invasion de l'Ukraine, affirmant qu'il faisait partie des responsables directs.

* En janvier, M. Poutine a nommé M. Gerasimov à la tête de la campagne en Ukraine et a fait du général d'armée Sergei Surovikin, nommé à ce poste trois mois plus tôt, l'un de ses trois adjoints.

CRITIQUE

* De nombreux blogueurs nationalistes qui ont critiqué la conduite de la guerre ont reproché à Gerasimov le fait qu'une armée de superpuissance - censée s'être modernisée à grands frais au cours des 15 dernières années - n'ait pas réussi à subjuguer son voisin beaucoup plus petit.

* Les critiques à l'Ouest et même à l'intérieur de la Russie disent que l'armée a été naïve, mal équipée, lente à réagir et entravée par des structures de commandement confuses.

* Après l'échec de la campagne de mobilisation de l'année dernière, des rumeurs ont circulé pendant des mois sur la mise à l'écart de Gerasimov, largement invisible aux yeux du public.

* Lors de jeux de guerre organisés dans l'Extrême-Orient russe en septembre, le service d'information militaire Zvezda a publié une vidéo montrant Poutine et Gerasimov assis loin l'un de l'autre dans une cabine d'observation, dans un silence gênant, en attendant l'arrivée de Shoigu.

* Evgueni Prigojine, chef du groupe mercenaire Wagner, a violemment critiqué Gerasimov et Shoigu et a organisé une éphémère mutinerie les 23 et 24 juin pour exiger leur renvoi.

* Gerasimov n'a pas été vu en public depuis le début du mois de juin. Il n'a fait aucune apparition ou déclaration publique pendant la mutinerie, que Prigozhin a annulée après avoir reçu la promesse qu'il pourrait s'exiler et que les autres mutins n'auraient pas à subir de récriminations.

VIE ANTÉRIEURE

* Gerasimov est né le 8 septembre 1955 à Kazan. Il est diplômé du Commandement supérieur des chars de Kazan en 1977, de l'Académie militaire des forces blindées Malinovsky en 1987 et de l'Académie militaire de l'état-major général dix ans plus tard.

* En 2007, il a été nommé commandant du district militaire de Leningrad et, en 2009, commandant du district militaire de Moscou.