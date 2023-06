Un énorme barrage de l'ère soviétique sur le fleuve Dniepr, qui sépare les forces russes et ukrainiennes dans le sud de l'Ukraine, s'est rompu mardi, libérant des eaux de crue dans la zone de guerre.

L'Ukraine a déclaré que la Russie l'avait détruit, tandis que la Russie a affirmé que l'Ukraine l'avait saboté pour couper l'approvisionnement en eau de la Crimée et détourner l'attention d'une contre-offensive "chancelante".

Qu'est-ce que le barrage, que s'est-il passé et que ne savons-nous pas ?

LE BARRAGE DE KAKHOVKA

Le barrage, qui fait partie de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, mesure 30 mètres de haut et 3,2 km de long. Sa construction a commencé sous le dirigeant soviétique Josef Staline et s'est achevée sous Nikita Khrouchtchev.

Le barrage a jeté un pont sur la rivière Dnipro, qui constitue la ligne de front entre les forces russes et ukrainiennes dans le sud de l'Ukraine.

La création du réservoir de Kakhovka, d'une superficie de 2 155 km², à l'époque soviétique, a contraint quelque 37 000 personnes à quitter leur domicile.

Le réservoir contient 18 kilomètres cubes d'eau - un volume à peu près égal à celui du Grand Lac Salé dans l'État américain de l'Utah.

Le réservoir fournit également de l'eau à la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée en 2014, et à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est également sous contrôle russe.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

L'Ukraine, qui a été la première à faire des commentaires, a déclaré que la Russie était responsable :

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a accusé les forces russes d'avoir fait exploser la centrale hydroélectrique de Kakhovka depuis l'intérieur de l'installation, et a déclaré que la Russie devait être tenue pour responsable d'une "attaque terroriste".

"À 2 h 50, des terroristes russes ont fait exploser de l'intérieur les structures de la centrale hydroélectrique de Kakhovskaïa. Environ 80 localités se trouvent dans la zone d'inondation", a déclaré M. Zelenskiy à l'issue d'une réunion d'urgence de hauts fonctionnaires.

Un porte-parole militaire ukrainien a déclaré que l'objectif de la Russie était d'empêcher les troupes ukrainiennes de traverser le fleuve Dniepr pour attaquer les forces d'occupation russes.

La Russie a déclaré que l'Ukraine avait saboté le barrage afin de couper l'approvisionnement en eau de la Crimée et de détourner l'attention de sa contre-offensive chancelante.

"Nous pouvons affirmer sans équivoque qu'il s'agit d'un sabotage délibéré de la part de l'Ukraine", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, M. Peskov.

Auparavant, certains responsables installés en Russie avaient déclaré qu'aucune attaque n'avait eu lieu. Vladimir Rogov, un fonctionnaire russe installé à Zaporizhzhia, a déclaré que le barrage s'était effondré en raison de dommages antérieurs et de la pression de l'eau. L'agence de presse nationale russe TASS a publié un rapport allant dans le même sens.

QUEL EST L'IMPACT HUMAIN ?

Avec la montée des eaux, des milliers de personnes risquent d'être touchées. Les évacuations de civils ont commencé des deux côtés de la ligne de front.

M. Maxar a déclaré que les images satellite de plus de 2 500 km2 entre Nova Kakhovka et le golfe de Dniprovska, au sud-ouest de la ville de Kherson, sur la mer Noire, montraient de nombreuses villes et villages inondés.

Les autorités ukrainiennes ont estimé qu'environ 42 000 personnes étaient menacées par les inondations, qui devraient culminer mercredi, dont quelque 25 000 dans les zones contrôlées par la Russie. Environ 80 communautés sont menacées par les inondations.

CRIMEA

La destruction du barrage risque d'abaisser le niveau d'eau du canal de Crimée du Nord, qui date de l'ère soviétique et qui fournit traditionnellement à la Crimée 85 % de ses besoins en eau.

La majeure partie de cette eau est utilisée pour l'agriculture, une partie pour les industries de la péninsule de la mer Noire, et environ un cinquième pour l'eau potable et d'autres besoins publics.

CENTRALE NUCLÉAIRE

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, tire son eau de refroidissement du réservoir. Elle est située dans la partie sud, désormais sous contrôle russe.

"Notre évaluation actuelle est qu'il n'y a pas de risque immédiat pour la sécurité de la centrale", a déclaré Rafael Grossi, chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Il a ajouté qu'il était essentiel de laisser intact un bassin de refroidissement qui fournit suffisamment d'eau pour refroidir les réacteurs à l'arrêt.

"Rien ne doit être fait qui puisse porter atteinte à son intégrité", a déclaré M. Grossi.