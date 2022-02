Boris Johnson prône une position européenne ferme sur l'Ukraine

MOSCOU (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a appelé jeudi l'Europe à la fermeté sur le droit de l'Ukraine à rejoindre l'Otan, à l'occasion d'un déplacement au siège de l'alliance, et il a envoyé sa ministre des Affaires étrangères à Moscou pour mettre en garde le Kremlin contre les risques qu'entraînerait une invasion du territoire ukrainien.

La Russie a massé plus de 100.000 soldats près des frontières de l'Ukraine et les pays occidentaux comme l'Otan craignent qu'elle prépare une invasion.

Moscou dément tout projet de ce type mais évoque la possibilité de mesures "militaro-techniques" en l'absence de promesse que Kiev n'intégrera jamais l'Alliance atlantique.

Lors de sa visite au siège de l'Otan, Boris Johnson a déclaré que la Grande-Bretagne restait "inébranlable dans notre engagement pour la sécurité européenne".

"En tant qu'alliance, nous devons tracer des lignes dans la neige et être clairs sur le fait qu'il y a des principes sur lesquels nous ne ferons aucun compromis", a-t-il dit.

"Cela inclut la sécurité de chaque allié de l'Otan et le droit de chaque démocratie européenne à aspirer à l'adhésion à l'Otan", a-t-il ajouté.

Sa cheffe de la diplomatie, Liz Truss, s'est quant à elle entretenue à Moscou avec le ministre des affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov.

"Fondamentalement, une guerre en Ukraine serait désastreuse pour les peuples russe et ukrainien et pour la sécurité européenne, et l'Otan a clairement indiqué que toute incursion en Ukraine aurait de lourdes conséquences et impliquerait des coûts massifs", lui a-t-elle dit.

Son collègue de la Défense, Ben Wallace, a pour sa part déclaré à Times Radio que personne ne sortirait gagnant de l'invasion d'un Etat souverain.

"Ce que nous essayons vraiment tous de faire, que ce soit dans l'Otan ou en dehors de l'Otan, c'est de protéger le droit souverain des pays à choisir leur alliance de sécurité", a-t-il dit.

(Reportage Muvija M et Kylie MacLellan, version française Marc Angrand, édité par Sophie Louet)

par Muvija M et Kylie MacLellan