Borrell de l'UE : L'Europe est prête à fournir des chars lourds à l'Ukraine

Les responsables de l'OTAN et de la défense d'une cinquantaine de pays se réunissaient vendredi à Ramstein, la dernière d'une série de conférences sur l'armement depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a près de 11 mois.

Les discussions portent principalement sur la question de savoir si l'Allemagne autorisera la réexportation vers l'Ukraine de ses chars Leopard 2, qui sont utilisés par les armées de toute l'Europe.

"C'est la discussion qui aura lieu aujourd'hui à Ramstein, où l'UE sera représentée. Nous devons donner à l'Ukraine les armes nécessaires non seulement pour repousser, ce qu'ils font, mais aussi pour reconquérir le terrain", a déclaré Josep Borrell aux journalistes à Madrid, en faisant référence à la lutte de l'Ukraine contre l'invasion du pays par la Russie.

"Je pense que l'Ukraine a besoin des armes de combat et des chars lourds qu'elle a demandés et que certains pays européens sont prêts à donner et j'espère que c'est la décision qui sera prise", a-t-il ajouté.

L'Ukraine a déclaré qu'elle attendait des décisions fortes de l'OTAN et d'autres pays lors de la réunion de vendredi, avertissant que la Russie cherchait à redynamiser son effort de guerre.