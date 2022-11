COP27-Des manifestants perturbent un événement organisé par la Russie

CHARM EL CHEIKH, Egypte, 15 novembre (Reuters) - P lusieurs manifestants ont perturbé mardi un événement organisé par la Russie lors de la conférence sur le climat (COP27) en Egypte, critiquant les représentants russes pour le déclenchement de la guerre en Ukraine et la consommation d'hydrocarbures, avant d'être évacués par la sécurité.

Au moins cinq manifestants se sont levés en hurlant lors d'une table ronde sur les ambitions de la Russie en matière de climat à laquelle participaient des responsables du pays.

"Vous êtes des criminels de guerre", a lancé l'un des manifestants tandis qu'un autre brandissait une banderole avec l'inscription "les combustibles fossiles tuent", en qualifiant la délégation russe de "méprisable".

L'envoyé russe pour le climat avait déclaré plus tôt que son pays s'efforçait de combattre le changement climatique et s'inquiétait de l'utilisation par certains pays du contexte "géopolitique difficile" pour justifier un rétropédalage sur leurs engagements passés.