Candriam a annoncé le recrutement de Galina Besedina (37 ans) en qualité d’Analyste/Gérante Senior sur les marchés actions émergentes. Galina bénéficie de plus de 13 années d’expérience dans ce domaine. Elle rapportera à Jan Boudewijns, Responsable Actions Emergentes. L’équipe dédiée aux marchés d’actions émergentes gère actuellement plus de 2,5 milliards d’euros d’encours pour le compte de ses clients.Galina Besedina rejoint Candriam après 12 années au sein de l'équipe actions de Comgest en qualité de Gérante. Elle a joué un rôle clé dans le développement de la stratégie Marchés Emergents de Comgest, dont les encours sont passés de 2 à 14 milliards d'euros.Galina est diplômée en Economie de l'Université publique de Russie. Elle a également obtenu un master en Business international de l'école de Management de Grenoble et un Executive MBA program de HEC de Paris." Le marché des actions émergentes constitue un axe stratégique pour Candriam et nous continuons d'investir dans de nouvelles ressources en vue de renforcer notre offre ", a commenté Jan Boudewijns, Responsable Actions Emergentes.