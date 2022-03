Cboe interrompt les transactions sur les ETF russes de VanEck

Cboe a également déclaré qu'elle interrompait la négociation de l'ETF VanEch Russia Small-Cap, beaucoup plus petit.

"La bourse Cboe BZX a déclaré un arrêt réglementaire du RSX et du RSXJ qui est effectif pour tous les marchés d'actions américains. En raison de cet arrêt de négociation dans RSX et conformément à ses règles, la négociation des options dans RSX sur les bourses d'options de Cboe a été interrompue ", a déclaré un porte-parole de Cboe dans un courriel.

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aux sanctions financières de l'Occident et aux contrôles effectués par Moscou sur les entrées et sorties d'argent en Russie, l'ETF VanEck Russia a chuté de plus de 60 % au cours de la semaine dernière, dont une baisse de 2,4 % vendredi.

Mercredi, VanEck a déclaré qu'il suspendait temporairement la création de nouvelles actions de son principal ETF russe.