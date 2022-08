Certaines parties de la Grande Barrière de Corail d'Australie présentent la couverture corallienne la plus élevée depuis 36 ans

La reprise dans les parties centrale et septentrionale du récif classé au patrimoine mondial de l'UNESCO contraste avec la région méridionale, où l'on a constaté une perte de la couverture corallienne en raison des épidémies d'étoiles de mer de la couronne d'épines, a déclaré l'Australian Institute of Marine Sciences (AIMS) dans son rapport annuel.

"Ce que nous constatons, c'est que la Grande Barrière de Corail est toujours un système résilient. Elle conserve toujours cette capacité à se remettre des perturbations", a déclaré à Reuters Mike Emslie, responsable du programme de surveillance de l'AIMS.

"Mais ce qui est inquiétant, c'est que la fréquence de ces perturbations augmente, notamment les épisodes de blanchiment massif des coraux", a-t-il ajouté.

Le rapport intervient alors que l'UNESCO étudie la possibilité d'inscrire la Grande Barrière de Corail sur la liste des sites "en danger", suite à une visite d'experts de l'UNESCO en mars. La réunion du Comité du patrimoine mondial où le sort du récif était à l'ordre du jour devait se tenir en Russie en juin mais a été reportée.

Dans une mesure clé de la santé du récif, l'AIMS définit une couverture de corail dur de plus de 30 % comme une valeur élevée, sur la base de ses études à long terme du récif.

Dans la région nord, la couverture moyenne de coraux durs a augmenté à 36 % en 2022, contre un minimum de 13 % en 2017, tandis que dans la région centrale, la couverture de coraux durs a augmenté à 33 %, contre un minimum de 12 % en 2019 - les niveaux les plus élevés enregistrés pour les deux régions depuis que l'institut a commencé à surveiller le récif en 1985.

Dans la région sud, cependant, qui présente généralement une couverture de coraux durs plus élevée que les deux autres régions, la couverture est tombée à 34 % en 2022, contre 38 % un an plus tôt.

La reprise intervient après le quatrième blanchiment massif en sept ans et le premier pendant un événement La Nina, qui apporte généralement des températures plus fraîches. Bien qu'étendu, l'institut a déclaré que le blanchiment en 2020 et 2022 n'était pas aussi dommageable qu'en 2016 et 2017.

Du côté négatif, la croissance de la couverture a été tirée par les coraux Acropora, qui, selon l'AIMS, sont particulièrement vulnérables aux dommages causés par les vagues, au stress thermique et aux étoiles de mer de la couronne d'épines.

"Nous sommes vraiment en eaux inconnues en ce qui concerne les effets du blanchiment et ce que cela signifie pour l'avenir. Mais à ce jour, c'est toujours un endroit fantastique", a déclaré Emslie.