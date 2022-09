Certains Russes pleurent la reine Elizabeth avec des fleurs alors que le Kremlin lui rend hommage.

"Malgré ce qui se passe actuellement, la Reine et la maison royale ont toujours été la personnification de la paix et de la bonté", a déclaré le Moscovite Anton Avramets après avoir placé un bouquet rose avec de nombreux autres sur un mur à l'extérieur de l'ambassade.

Sa femme Karina a déclaré : "Elle était l'un des leaders les plus forts des pays occidentaux, et maintenant c'est une honte que le monde l'ait perdue".

Il y avait des bougies allumées parmi les hommages, et une femme a fait un signe de croix en plaçant des roses rouges sur le mur.

Les relations déjà médiocres de la Russie avec la Grande-Bretagne se sont fortement détériorées depuis le début du conflit en Ukraine, et Moscou s'insurge fréquemment contre les dirigeants britanniques, y compris la première ministre entrante Liz Truss cette semaine.

Mais il a fait une exception pour la reine ; le président Vladimir Poutine a qualifié sa mort de "perte irréparable" dans un message de condoléances jeudi.

Son porte-parole, Dmitry Peskov, a loué sa "sagesse et son autorité", ajoutant : "De telles qualités sont très rares sur la scène internationale en ce moment".

Le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe, l'a qualifiée de symbole des traditions historiques pour toute l'Europe et "d'exemple de la plus haute culture".

La reine était une cousine éloignée du dernier tsar de Russie, Nicolas II, qui a été assassiné avec sa famille par les bolcheviks en 1918 et qui est maintenant vénéré par l'Église orthodoxe comme un saint.

Elle a visité la Russie en 1994, le seul monarque britannique en exercice à le faire, et a accueilli Poutine pour une visite d'État en 2003, à une époque où il était encore considéré comme un partenaire potentiel par l'Occident.

Les Russes l'appelaient souvent "Baba Liza", un surnom affectueux qui se traduit par "Mamie Liz".

"C'est triste. Une nouvelle époque de la politique internationale arrive", a déclaré Artyom, un habitant de Moscou interrogé près du théâtre Bolchoï, à proximité du Kremlin.

Dans les nombreux talk-shows télévisés qui sont devenus de plus en plus belliqueux depuis que la Russie a déployé ses forces armées en Ukraine le 24 février, la mort a été peu couverte.

Un bulletin d'information diffusé en milieu d'après-midi était principalement axé sur le début des élections locales et sur le discours de Poutine marquant la réouverture d'un mémorial de guerre dans la République populaire autoproclamée de Donetsk, un territoire sécessionniste soutenu par la Russie dans l'est de l'Ukraine.

Sur le talk-show phare de Channel One, "Time Will Tell", un animateur a déclaré que la mort de la reine n'influencerait probablement pas la disposition des pays occidentaux, y compris la Grande-Bretagne. "Cela sera décidé ici, dans le Donbas (est de l'Ukraine)".

Certains Moscovites ont partagé ce sentiment.

À l'extérieur du Bolchoï, Tatiana, qui a refusé de donner son nom de famille, a déclaré : "'Bravo' à elle qu'elle ait vécu si longtemps. Mais tout de même, je n'ai pas beaucoup entendu parler (d'elle). C'est pourquoi cela ne signifie rien pour moi".