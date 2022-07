Certains soldats russes blessés ne trouvent pas de compensation, malgré la promesse de Poutine - sources

"Il est de notre devoir de soutenir les familles de nos camarades de guerre tombés ou blessés", a déclaré Poutine lorsqu'il l'a annoncé début mars.

Mais avec le nombre croissant de militaires blessés, certains d'entre eux constatent que le geste de Poutine n'est pas aussi généreux qu'il semblait initialement. Reuters a constaté que certains soldats blessés - y compris ceux présentant des blessures importantes - ont du mal à obtenir l'indemnisation, sur la base d'entretiens avec quatre militaires russes blessés, le parent d'un soldat blessé, deux personnes impliquées dans des groupes de défense représentant les soldats et un avocat.

Pour certains, c'est parce qu'une clarification peu remarquée des règles a réduit les critères d'éligibilité ; d'autres sont confrontés à des obstacles bureaucratiques ou à des retards dans l'approbation des demandes.

Maxim Grebenyuk, un avocat qui dirige une organisation de défense basée à Moscou, appelée Médiateur militaire, qui fournit des conseils juridiques aux militaires en conflit avec leur employeur, a déclaré avoir reçu des centaines de demandes d'aide de la part de militaires blessés qui cherchent à obtenir des paiements. "Il y a une certaine tension sociale parmi le personnel militaire" envers les autorités en ce qui concerne ces paiements, a-t-il dit.

Le ministère russe de la défense, le ministère de la santé et le Kremlin n'ont pas répondu aux questions de Reuters pour cet article, notamment sur le système de paiement et le nombre de soldats blessés ou tués. En avril, Poutine a déclaré que l'État russe devait assurer "la mise en œuvre de tous nos engagements pour le bien-être des militaires, en particulier ceux qui ont subi des blessures".

Cinq mois après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, le conflit fait payer un lourd tribut à l'armée russe ainsi qu'à son économie en raison des sanctions internationales, selon l'Ukraine et ses alliés occidentaux. Les États-Unis ont estimé que potentiellement 45 000 soldats russes ont été blessés et environ 15 000 tués https://www.reuters.com/world/europe/cia-director-says-some-15000-russians-killed-ukraine-war-2022-07-20, ce qui égalerait le nombre de morts soviétiques pendant la guerre soviéto-afghane de 1979-1989.

Trois des soldats auxquels Reuters a parlé ont également décrit les lourdes pertes subies par leurs unités. L'un d'eux, qui a dit être commandant de peloton, a déclaré que la moitié de son unité de 200 personnes avait été tuée ou blessée sur une période de deux mois. Un soldat d'une vingtaine d'années a déclaré que son bataillon comptait initialement 700 hommes mais qu'en juin, seule une centaine d'entre eux étaient encore aptes au combat, les autres étant morts, blessés ou refusant de se battre. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces récits de manière indépendante.

La Russie, qui affirme mener une opération militaire spéciale en Ukraine, n'a pas publié de chiffres sur les pertes depuis le 25 mars, date à laquelle le ministère de la défense a déclaré qu'il y avait 1 351 tués et 3 825 blessés. L'Ukraine a également subi un nombre élevé de pertes ; Kiev a déclaré en juin que 100 à 200 soldats ukrainiens étaient tués par jour.

Les hôpitaux connaissent également des pénuries. Certains militaires russes blessés arrivent dans les hôpitaux sans suffisamment de lits, de médecins ou d'équipements pour les soigner correctement, selon deux des soldats et un responsable impliqué dans les opérations militaires de Moscou.

DES "PAIEMENTS PRÉSIDENTIELS".

Poutine a annoncé les paiements le 3 mars au cours d'une réunion de son conseil de sécurité diffusée à la télévision nationale. Deux jours plus tard, il a publié un décret fixant les indemnités, communément appelées "paiements présidentiels" par les soldats.

Le décret stipulait que toute personne ayant subi une "commotion, une blessure, une mutilation" alors qu'elle servait dans les forces de sécurité russes en Ukraine recevrait les trois millions de roubles.

Sept semaines plus tard, le 22 avril, le ministère de la défense a publié sur son site Web des détails sur la mise en œuvre du paiement, précisant notamment que pour être éligibles, les blessures devaient figurer parmi celles décrites sur une liste officielle.

Sergei Krivenko, responsable d'un groupe de défense appelé "Citoyen. Armée. Rights." qui aide les soldats à combattre les cas juridiques, a déclaré qu'il pensait que la décision était motivée par l'augmentation des coûts. "Trois millions, c'est un montant tellement élevé, en fin de compte. Et il s'est avéré qu'il y avait trop de personnes" qui étaient éligibles, a-t-il déclaré. Le Kremlin et le ministère de la défense n'ont pas répondu aux questions sur la raison de ce changement de règles.

Un soldat russe pris au dépourvu par ce changement est celui d'une vingtaine d'années qui a décrit les pertes dans son bataillon. Il a dit qu'il était artilleur dans une unité antichar et qu'il servait dans la région ukrainienne de Louhansk, théâtre de certains des combats les plus violents. Comme d'autres soldats qui ont parlé à Reuters, il a demandé à rester anonyme car il craignait d'être puni pour avoir parlé aux médias.

Le soldat, originaire du sud de la Russie, a déclaré que lui et son unité se trouvaient sur la ligne de front début juin lorsqu'un mortier a atterri à proximité et qu'un éclat d'obus a touché sa jambe. À l'hôpital militaire de Rostov, il a reçu un diagnostic officiel : blessure par shrapnel dans les tissus mous de la partie inférieure de sa jambe droite avec des dommages au muscle.

Dans un autre hôpital militaire où il a ensuite été opéré de la blessure, un chirurgien a d'abord dit au soldat qu'il aurait droit au paiement dit présidentiel, mais il a ensuite changé d'avis, selon l'artilleur. Il a déclaré que le médecin lui avait dit que la liste des blessures admissibles mentionnées dans le document du 22 avril comprenait une rupture musculaire, mais que le diagnostic ne mentionnait que des dommages musculaires.

"J'étais contrarié, bien sûr", a déclaré le soldat, ajoutant que depuis l'obtention du 22 avril, le paiement s'était "compliqué". Il a dit qu'il a depuis obtenu un deuxième avis qui a confirmé un diagnostic de rupture musculaire avec l'aide d'un avocat, qu'il n'a pas nommé.

Le soldat a demandé au chef de son unité le paiement des trois millions de roubles, selon une copie de la demande de juillet qu'il a partagée avec Reuters. Fin juillet, il a déclaré avoir reçu le paiement.

Le personnel de l'hôpital où le soldat dit avoir subi son opération n'a pas répondu aux appels placés par Reuters. L'hôpital militaire de Rostov n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les comptes rendus que lui et un autre soldat ont donnés à Reuters sur leur traitement médical.

CRITÈRES SPÉCIFIQUES

Deux autres soldats disent qu'ils ont également été informés par les médecins que leurs blessures ne répondaient pas aux critères spécifiques d'éligibilité.

L'un de ces soldats, âgé d'une quarantaine d'années et originaire de Russie centrale, a déclaré qu'il servait dans un bataillon de fusiliers motorisés dans la région de Luhansk lorsque des éclats d'une mine terrestre se sont logés dans son bras. Le soldat a dit qu'il a été envoyé dans le même hôpital militaire à Rostov et placé dans le département des oreilles, du nez et de la gorge parce que c'était le seul endroit avec des lits libres. "Il n'y a pas de place, ils vous mettent où ils peuvent", a-t-il dit.

Pendant qu'il était traité à l'hôpital, les médecins lui ont dit que la soi-disant indemnité présidentielle n'était accordée qu'aux personnes ayant des os endommagés ou cassés ou à celles qui avaient subi des blessures plus graves. On lui a dit que sa blessure ne concernait "que les tissus mous", a-t-il dit.

Il a dit qu'il a néanmoins demandé le paiement et n'a pas reçu de réponse officielle.

Reuters a confirmé qu'il a servi dans la région de Luhansk et a examiné des copies de son dossier médical, qui confirme son nom et la nature de la blessure.

L'autre soldat, originaire de la région russe du Caucase du Nord, a reçu une balle dans la cuisse alors qu'il servait en Ukraine en avril, selon un document établi par les médecins d'un hôpital militaire de la région dont il est originaire. Le document, partagé avec Reuters par un parent, montre que les médecins ont déclaré que ses blessures ne figuraient pas dans la liste mentionnée par le ministère de la défense le 22 avril.

Le parent a déclaré que le soldat pourrait faire appel de la décision des médecins afin de pouvoir demander le paiement présidentiel. L'hôpital n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Un autre soldat, un commandant de peloton d'une quarantaine d'années originaire de Russie centrale, a déclaré qu'il avait décidé de ne pas demander le paiement.

Il a subi une commotion cérébrale lorsque son unité a été attaquée dans la région de Luhansk, mais il a tardé à demander des soins médicaux parce qu'il ne voulait pas abandonner ses hommes, dont beaucoup étaient novices au combat, selon le commandant. Une fois qu'il s'est fait soigner dans un hôpital de l'est de l'Ukraine, dit-il, un collègue patient qui était colonel lui a dit qu'il ne pourrait plus bénéficier du paiement en raison des nouveaux critères. La liste à laquelle le ministère de la défense s'est référé le 22 avril indiquait que la commotion cérébrale ne serait éligible que si elle était confirmée par des médecins dans les trois jours suivant sa survenue.

Reuters a vérifié de manière indépendante l'identité du commandant de peloton et le fait qu'il sert dans les forces russes, mais n'a pas été en mesure de corroborer son récit de ses blessures ou de son traitement.

QUITTER LE SERVICE

Certains soldats n'ont pas été explicitement informés qu'ils ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du paiement, mais ils ont tout de même lutté pour obtenir l'indemnisation.

Un autre homme, qui a déclaré être un soldat d'infanterie de Moscou âgé d'une vingtaine d'années, a raconté à Reuters qu'au début du mois d'avril, il se trouvait près de la ville ukrainienne de Kharkiv lorsqu'un mortier a atterri près de lui, renversant un camion qu'il était en train de décharger et lui cassant les orteils du pied.

Il dit avoir demandé en avril le versement de trois millions de roubles et, n'ayant reçu aucune réponse, avoir également écrit au procureur militaire pour demander une explication. Reuters a vu certaines de ses notes médicales et une lettre de juillet du bureau du procureur militaire indiquant qu'il avait contacté le chef de l'unité du soldat pour demander que la question soit examinée.

Le bureau du procureur militaire n'a pas répondu aux questions visant à savoir s'il y avait eu des retards et, le cas échéant, la raison de ceux-ci. Une loi relative aux paiements d'indemnités pour les soldats blessés stipule qu'une demande correctement soumise doit recevoir une réponse dans les 15 jours.

Le soldat a déclaré qu'il avait toujours des problèmes avec son pied et qu'il avait déposé une demande auprès des commandants de son unité pour quitter le service militaire. Il a déclaré : "Ils m'ont posé la question : allez-vous y retourner ? Et j'ai dit non".