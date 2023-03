Chine-Reprise des voyages de groupe vers 40 pays dont la France-ministère

10 mars (Reuters) - La Chine reprendra les voyages de groupe vers 40 pays supplémentaires, dont la France et l'Italie, à partir du 15 mars, a annoncé vendredi le ministère de la Culture et du Tourisme.

Les agences de tourisme et les voyagistes en ligne pourront lancer et promouvoir des voyages de groupe et des services "vol plus hôtel" à destination de ces pays, a précisé le ministère.

La Chine avait autorisé le mois dernier les voyages de groupe vers 20 destinations, dont la Thaïlande, la Russie et la Nouvelle-Zélande.

(Reportage du bureau de Pékin, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)