Chine: tassement des exportations en début d'année, bond vers la Russie

Pékin (awp/afp) - Les exportations de la Chine ont connu un tassement en janvier-février, progressant de 16,3% seulement sur un an, mais avec une augmentation notable vers la Russie, selon des chiffres publiés lundi par les Douanes.

Des analystes interrogés par l'agence Bloomberg s'attendaient à un ralentissement plus prononcé des ventes de la Chine à l'étranger (+15,7%), après une hausse de 20,9% en décembre.

Sur les deux premiers mois de 2022, les ventes du géant asiatique vers son voisin russe ont en revanche bondi de 41,5% sur un an. Les Douanes chinoises n'ont pas fourni le détail des produits concernés.

La Chine est depuis 12 ans le premier partenaire commercial de Moscou.

Ses ventes en Russie ont représenté l'an dernier 67,6 milliards de dollars, soit 2% seulement du total des exportations chinoises.

Pékin publie habituellement des données cumulées pour janvier et février en raison de la survenue des longs congés du Nouvel an lunaire à des dates variables durant les deux premiers mois de l'année.

Un an plus tôt, la Chine avait vu sur cette période ses exportations totales bondir de 60,6% sur un an, galvanisées par la reprise mondiale et la faible marge de comparaison avec début 2020, quand la pandémie paralysait l'activité.

Depuis, les exportations chinoises profitaient de la demande étrangère en produits médicaux de protection, comme les masques dans le contexte de la pandémie.

Les équipements nécessaires pour le travail à la maison, notamment les ordinateurs portables, ont également bénéficié des mesures de confinement imposées dans de nombreux pays.

Mais avec un retour progressif à la normale sur le front épidémique en Occident, certains économistes prédisent un essoufflement de la demande mondiale pour ce type de produits.

Ces derniers mois, les fêtes de Noël avaient également galvanisé les exportations, soulignaient dans une note des analystes de la Société Générale, anticipant par conséquent un tassement.

Dans l'autre sens, les importations de la Chine ont également connu un essouflement: les achats chinois à l'étranger ont progressé de seulement 15,5% sur un an, selon les Douanes.

Ce rythme est là aussi inférieur à celui de décembre (19,5%) et moindre que les prévisions d'analystes (16,8%).

Quant à l'excédent commercial du géant asiatique, il a atteint en janvier-février un niveau record à 115,95 milliards de dollars (106,88 milliards d'euros).

L'excédent chinois s'élevait un mois plus tôt à quelque 94,46 milliards de dollars (87,05 milliards d'euros).

afp/al