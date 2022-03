Citant la guerre en Ukraine, la banque centrale autrichienne réduit ses prévisions de croissance

La Banque nationale autrichienne (ONB) a réduit ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) à 3,5 %, contre 4,3 % prévus dans ses perspectives économiques semestrielles publiées en décembre. Elle a relevé sa prévision d'inflation à 5,3 % contre 3,2 %.

"À l'avenir, l'économie sera fortement déterminée par cette guerre et son impact, qui a changé la donne", a déclaré le gouverneur de l'ONB, Robert Holzmann, dans un communiqué de l'ONB.

La banque centrale a également réduit ses prévisions de croissance pour l'année prochaine, de 2,6 % à 2,2 %, ajoutant que les nouvelles prévisions étaient basées sur "l'hypothèse d'une fin de la guerre en temps voulu".

"Des scénarios alternatifs - supposant une prolongation et une escalade des hostilités ainsi qu'un élargissement des sanctions et reflétant une réduction des approvisionnements en gaz en provenance de Russie - produisent des effets beaucoup plus importants sur la production et l'inflation", a-t-elle ajouté.

Une diapositive présentée lors d'une conférence de presse de l'ONB décrit deux de ces scénarios. Dans le pire des cas, l'inflation atteignait 9% cette année et la croissance se réduisait à 0,4%. Dans le scénario le moins grave, la croissance ralentit à 1,9 % et l'inflation s'accélère à 7,6 %.

Dans le scénario principal montrant une croissance de 3,5 % cette année, l'impact de la guerre a représenté environ la moitié de la réduction de 0,8 point de pourcentage de la prévision de croissance et environ un quart de l'augmentation de 2,1 points de la prévision d'inflation, a déclaré l'ONB.