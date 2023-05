Danil Yugoslavsky détestait depuis longtemps Vladimir Poutine. Ce travailleur de la technologie affirme avoir manifesté en faveur d'élections équitables en Russie pendant plusieurs années avant de quitter sa patrie en désespoir de cause en 2017 et de s'installer finalement en Espagne.

Malgré cela, il ne se doutait pas que son désir ardent de renverser le président russe l'amènerait un jour à rejoindre un groupe paramilitaire d'extrême droite fondé par un ancien hooligan du football, connu sous le nom de White Rex, et à s'engager dans la guerre en Ukraine.

"Lorsque la première roquette est tombée sur Kiev, tout a changé pour moi", a déclaré le jeune homme de 29 ans à Reuters, à Varsovie, en janvier, avant de passer en Ukraine pour rejoindre le Corps des volontaires russes (RVC), une unité composée de Russes qui se battent contre leur propre pays aux côtés des forces ukrainiennes.

Le RVC a été fondé par Denis Kapustin, né à Moscou, également connu sous le nom de Denis Nikitin ou sous le nom de guerre White Rex. Le projet de surveillance Antifascist Europe affirme qu'il s'agit d'un néonazi et d'un suprémaciste blanc.

Nikitin, qui a refusé d'être interviewé pour cet article, s'est souvent décrit comme un nationaliste luttant pour une Russie qui appartient aux Russes ethniques, tout en rejetant les caractérisations néo-nazies et de suprémacistes blancs.

M. Yugoslavsky a déclaré qu'il n'adhérait à aucune pensée d'extrême droite et qu'il se considérait comme un pacifiste de gauche, mais il a insisté sur le fait que la nécessité de vaincre M. Poutine l'emportait sur toute appartenance politique.

Max Smit, qui a traversé l'Ukraine avec Yugoslavsky, n'avait jamais tenu une arme avant de rejoindre le RVC. Ce Russe de 35 ans, qui a travaillé comme maçon en Europe occidentale ces dernières années, a déclaré que ses proches l'avaient traité de nazi et lui avaient demandé d'implorer le pardon de Dieu lorsqu'il s'était fait tatouer les armoiries de l'Ukraine en soutien à la nation envahie.

"Je me suis complètement déconnecté de la vie que j'avais", a-t-il déclaré lors d'un appel Telegram depuis l'Ukraine en avril. "La vie personnelle et la guerre sont deux choses incompatibles. Je suis venu ici pour me consacrer entièrement à la guerre.

Les récits de Yugoslavsky, Smit et de deux autres Russes qui ont rejoint la lutte contre leur gouvernement montrent comment les activistes anti-Poutine canalisent les combattants civils vers la cause de l'Ukraine, alors que le pays se prépare à lancer une contre-offensive.

La présence de groupes d'extrême droite russes dans les deux camps est également le signe d'une fracture idéologique du mouvement ultranationaliste russe, a déclaré le politologue Mark Galeotti, directeur de la société de conseil Mayak Intelligence, basée à Londres, et auteur de plusieurs ouvrages sur l'armée russe.

Les groupes qui cherchent à restaurer le pouvoir historique de la Russie sont confrontés à d'autres organisations, comme le RVC, qui s'opposent à l'invasion de Poutine et veulent un État russe ethnique plus petit, a-t-il ajouté.

"Certains pensent que la lutte de l'Ukraine contre l'empire russe maléfique est leur cause. D'autres pensent que la lutte pour la patrie est leur cause", a déclaré M. Galeotti, citant le groupe Rusich et ENOT Corp parmi les unités paramilitaires d'extrême droite qui se battent aux côtés de la Russie.

Les alliances complexes nouées en temps utile brouillent l'une des justifications données par Poutine pour l'invasion, à savoir que l'Ukraine devait être libérée des néonazis - une affirmation rejetée par Kiev et l'Occident, qui accusent Moscou d'accaparer des terres.

Le Kremlin, qui a déclaré que les élections russes étaient ouvertes et honnêtes, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les activités et le recrutement du RVC, ou sur les groupes d'extrême droite qui se battent aux côtés de la Russie. Reuters n'a pas pu joindre le groupe Rusich ou ENOT pour un commentaire.

NATIONALISTE N'EST PAS FASCISTE

Jusqu'à présent, l'opposition à la guerre en Ukraine a été peu visible en Russie même, où les lois ont été renforcées pour réprimer la dissidence.

Le RVC a fait les gros titres en mars lorsqu'il a revendiqué un raid transfrontalier en territoire russe, que M. Poutine a dénoncé comme une attaque terroriste et a déclaré que les combattants impliqués avaient ouvert le feu sur des civils qui se trouvaient dans une voiture, y compris des enfants. Le gouverneur de la région frontalière a déclaré que l'attaque avait tué deux personnes et blessé un garçon de 11 ans.

Un membre important du RVC, Vladimir, qui porte le nom de guerre de Cardinal, a déclaré à Reuters par Signal call en février que l'unité comptait jusqu'à 200 combattants, bien que Reuters n'ait pas été en mesure de vérifier ce chiffre de manière indépendante.

Cela ne représente qu'une fraction des centaines de milliers de soldats et de volontaires qui combattent en Ukraine, et des milliers d'étrangers qui ont combattu les forces russes dans ce pays.

Yugoslavsky et Smit ont déclaré être entrés en Ukraine depuis Varsovie après avoir répondu à un appel aux armes posté sur YouTube par le Conseil civique, un groupe d'activistes anti-Poutine basé dans la capitale polonaise qui recrute des combattants pour le RVC.

Une fois à Kiev, ils ont déclaré que l'armée ukrainienne les avait soumis à un détecteur de mensonges et à un examen psychologique et leur avait fait suivre une formation militaire de base de plus de deux mois.

Lorsque Reuters s'est de nouveau entretenu avec eux début avril, par téléphone et par messagerie en ligne, ils s'attendaient à partir bientôt au front, Yugoslavsky en tant qu'auxiliaire médical de campagne et Smit en tant qu'opérateur de drone. Le cofondateur du Conseil civique, Denis Sokolov, a confirmé qu'ils avaient été déployés sur le front le mois dernier, ajoutant que Yugoslavsky avait depuis été blessé à la jambe mais qu'il se remettait.

M. Sokolov, un Russe, a déclaré que le conseil ne défendait aucune idéologie d'extrême droite et visait à recruter tous les combattants prêts à défendre l'Ukraine, ajoutant que ses objectifs ne se recoupaient avec ceux du RVC que dans la mesure où il souhaitait évincer M. Poutine et chercher à dissoudre la Russie sous sa forme impériale actuelle.

"Un nationaliste russe n'est pas un fasciste russe", a déclaré M. Sokolov à Reuters dans les bureaux du Conseil à Varsovie, en faisant référence aux membres du RVC. "Nous avons un ennemi commun et nous devons nous unir.

LA LÉGION ÉTRANGÈRE UKRAINIENNE

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer comment le RVC se coordonne avec les forces ukrainiennes ou reçoit des ordres.

Le service de renseignement militaire ukrainien, le GUR, a déclaré à Reuters que l'unité était liée à la Légion internationale, une division militaire étrangère créée après l'invasion et qui comprend des combattants de dizaines de pays. Un porte-parole de la Légion a toutefois déclaré que celle-ci n'avait rien à voir avec la RVC.

Le Conseil civique travaille avec un intermédiaire ukrainien à Varsovie qui a déclaré à Reuters qu'il travaillait pour l'armée ukrainienne et qu'il aidait à préparer les papiers pour les volontaires étrangers et les accompagnait à la frontière pour faciliter le passage.

L'intermédiaire a refusé d'être nommé en raison du caractère sensible de l'affaire, mais Reuters a vu un document du ministère ukrainien de la défense qui l'identifie ainsi que son rôle dans le recrutement des volontaires, et demande aux autorités polonaises de lui apporter leur soutien.

Selon M. Sokolov, les combattants du RVC recevaient des salaires réguliers du ministère ukrainien de la défense.

Le ministère de la défense à Kiev n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les salaires du RVC, l'intermédiaire ou le document. L'ambassade d'Ukraine en Pologne et le gouvernement polonais n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires sur les activités du Conseil civique et du RVC.

LE REX BLANC ET LE SOLEIL NOIR

M. Nikitin a créé le RVC en août dernier.

Sur sa chaîne Telegram, l'unité déclare vouloir la dissolution de la Russie actuelle en différents États ethniques, pour laisser place à un État russe où les Russes constitueraient le groupe ethnique dominant. Elle arbore les symboles de l'armée anticommuniste de libération de la Russie, qui a combattu sous le commandement des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

M. Nikitin, qui s'est installé en Ukraine en 2017, a vécu dans des pays d'Europe pendant la majeure partie des deux dernières décennies, après avoir quitté sa Russie natale avec sa famille en 2001.

Le fondateur de RVC, âgé d'une trentaine d'années, a organisé des tournois d'arts martiaux mixtes d'extrême droite et a été impliqué dans les mouvements hooligans russes et allemands de football, ce qui lui a valu d'être privé de son permis de séjour allemand. Il a également lancé sa propre marque de vêtements, White Rex, qui arbore le logo du Soleil noir prisé par les groupes néo-nazis.

Vladimir "Cardinal", membre du RVC, qui se décrit comme l'expert idéologique de l'unité, a déclaré que le groupe ne haïssait pas les autres peuples ethniques.

"Nous voulons préserver non seulement notre identité, mais aussi celle des autres. Nous ne disons pas que nous voulons exterminer les autres peuples, nous pensons que l'impérialisme est destructeur pour tout le monde", a-t-il déclaré.

"La Fédération de Russie actuelle est une Union soviétique non dissoute qui devrait se désintégrer", a-t-il ajouté. "Nous aimerions créer un État national russe.