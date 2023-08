Un Airbus de la compagnie Ural Airlines a atterri dans la ville russe d'Ekaterinbourg le 14 novembre de l'année dernière. Il est ensuite resté cloué au sol sur le tarmac.

Trois jours plus tard, une pièce de rechange essentielle pour les systèmes de navigation, d'une valeur déclarée de plus d'un quart de million de dollars, fabriquée par la société américaine Northrop Grumman, est arrivée pour le jet, selon les registres des douanes russes.

Une semaine plus tard, le 24 novembre, l'A320 a décollé pour Moscou et n'a cessé depuis de transporter des passagers à travers la Russie et l'Asie centrale, selon les données de suivi des vols.

Malgré les sanctions occidentales visant à empêcher les transporteurs russes de se procurer des pièces pour leurs avions Airbus et Boeing, Ural Airlines a importé plus de 20 appareils de fabrication américaine depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, selon les données douanières.

Au total, au moins 1,2 milliard de dollars de pièces d'avion ont été acheminés vers les compagnies aériennes russes entre mai de l'année dernière - lorsque la plupart des restrictions commerciales et des interdictions d'exportation américaines et européennes concernant l'Ukraine étaient en vigueur - et la fin du mois de juin de cette année, selon une analyse des données douanières réalisée par Reuters.

Les équipements allaient des éléments essentiels pour maintenir un avion en état de vol - tels que les dispositifs de Northrop Grumman, les soupapes de pression de la cabine, les écrans du cockpit et le train d'atterrissage - à des pièces de rechange plus banales, telles que les cafetières, les combinés téléphoniques des hôtesses de l'air et les sièges de toilettes.

Les documents douaniers montrent que les pièces ont été acheminées vers la Russie par l'intermédiaire d'intermédiaires dans des pays tels que le Tadjikistan, les Émirats arabes unis (EAU), la Turquie, la Chine et le Kirghizstan, dont aucun n'a approuvé les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie.

Le chiffre de 1,2 milliard de dollars sous-estime la valeur totale des pièces d'avion importées au cours de la période examinée par Reuters, car il ne comprend que les expéditions destinées directement aux compagnies aériennes russes ou à leurs unités de maintenance - et non les pièces d'avion expédiées à d'autres entreprises en Russie.

Oleg Panteleev, directeur du groupe de réflexion sur l'aviation AviaPort à Moscou, a déclaré que les compagnies aériennes russes avaient "résolu le problème" des sanctions occidentales.

"Au début, il y a eu un choc, personne ne savait quoi faire", a-t-il déclaré à Reuters. "Après deux ou trois mois, de nouveaux canaux d'approvisionnement ont été trouvés et, après six ou neuf mois, de nombreuses alternatives sont apparues, ce qui a permis de réduire les prix et les délais de livraison.

DES INFORMATIONS INUTILES

Kirill Skuratov, directeur général adjoint d'Ural Airlines, a refusé de commenter la manière dont le transporteur russe se procurait ses pièces détachées. "Je ne vous le dirai certainement pas", a-t-il déclaré à Reuters. "C'est une information inutile.

Après avoir examiné la liste compilée par Reuters, Northrop Grumman a déclaré qu'elle n'avait identifié aucune vente ou service de réparation de l'entreprise à des entités russes. Northrop Grumman a déclaré qu'elle disposait de "processus et de procédures solides pour garantir le respect de toutes les lois et réglementations applicables en matière d'exportation et de sanctions".

Le gouvernement américain a déclaré que ses contrôles des exportations et ceux de ses alliés avaient gravement affecté le secteur aéronautique russe.

"Nous continuerons à appliquer vigoureusement nos contrôles en déterrant et en perturbant les réseaux illicites, en poursuivant les individus qui se soustraient aux restrictions et en nous engageant directement avec l'industrie et les gouvernements étrangers pour assurer le respect des règles", a déclaré un porte-parole du ministère du commerce.

Un fonctionnaire de l'Union européenne a déclaré que l'Union se coordonnait étroitement avec les pays qui avaient imposé des restrictions commerciales similaires afin de s'assurer qu'elles n'étaient pas contournées.

"Des systèmes sont mis en place dans certains pays pour surveiller, contrôler et bloquer les réexportations", a déclaré ce responsable.

Il est certain que les sanctions occidentales ont rendu la vie plus difficile au secteur aéronautique russe.

Au milieu de l'année 2022, des sources de l'industrie aéronautique ont décrit comment certaines compagnies aériennes russes se débarrassaient de certains avions pour les pièces détachées. En juin de l'année dernière, la compagnie russe S7 Airlines a déclaré qu'elle avait dû renoncer à son projet de lancement d'une compagnie à bas prix parce qu'elle ne pouvait pas prendre livraison des avions Airbus qu'elle avait commandés.

À l'instar de son rival américain Boeing, le constructeur européen a coupé les ponts avec ses clients russes lorsque les sanctions sont entrées en vigueur.

Mais au 1er mai de cette année, les transporteurs russes avaient 541 avions occidentaux en service actif ou en maintenance, selon les données compilées par le fournisseur suisse de renseignements aéronautiques ch-aviation. Ce chiffre est plus ou moins équivalent à celui d'avant la guerre, si l'on tient compte des 75 avions loués par les compagnies aériennes russes qui ont été repris par leurs propriétaires étrangers, selon les données de ch-aviation.

Les compagnies aériennes russes ont transporté 10,1 millions de passagers en juin, selon l'agence fédérale russe de statistiques Rosstat, contre 8,87 millions en juin 2022 et 11,1 millions en juin 2021.

Sans les avions occidentaux, les compagnies aériennes russes auraient dû réduire massivement leurs effectifs, car leur flotte ne compte qu'environ 150 avions de transport de passagers de fabrication russe, selon les données de ch-aviation.

Le ministère russe du commerce et l'autorité de l'aviation civile n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

ITINÉRAIRE DÉTOURNÉ

Avant les restrictions commerciales, Ural Airlines, Aeroflot, S7 et d'autres transporteurs russes comptaient sur l'aide à la maintenance d'entreprises internationales telles que Lufthansa Technik (Allemagne).

Lorsque ces entreprises ont cessé de fournir des services - Lufthansa Technik a déclaré qu'elle suspendait ses ventes à la Russie à partir du 28 février 2022 - les compagnies aériennes russes se sont tournées vers un groupe de fournisseurs beaucoup plus petits.

En avril 2022, par exemple, l'unité de maintenance de S7, S7 Engineering, a commencé à importer des pièces d'une société moldave appelée Air Rock Solutions, selon les registres des douanes.

Le premier envoi concernait des filtres à eau pour les cuisines d'Airbus, pour une valeur déclarée de 1 700 dollars. Au cours des 14 mois suivants, S7 a reçu au moins 1,23 million de dollars de pièces d'Air Rock, selon les registres.

Ivan Melnicov, directeur général d'Air Rock et d'un autre distributeur de pièces d'avion en Moldavie, Aerostage Services, a nié avoir vendu des produits à la Russie. Il a déclaré que la plupart de ses clients se trouvaient aux Émirats arabes unis et au Kirghizstan, entre autres.

"Il est impossible de faire des affaires avec des entreprises russes depuis la Moldavie, simplement parce que leurs banques sont interdites en Moldavie et que les paiements ne sont pas traités", a déclaré M. Melnicov à l'agence Reuters. "Nous ne souhaitons pas perdre nos partenaires locaux et internationaux pour des revenus à court terme.

La plupart des envois répertoriés dans les registres des douanes russes comme ayant été effectués par Air Rock et Aerostage ont emprunté des itinéraires détournés, transitant par les Émirats arabes unis ou le Kirghizistan. À la question de savoir si cela pouvait indiquer que ses clients dans ces pays avaient réacheminé les livraisons vers des compagnies aériennes russes, l'homme d'affaires moldave n'a pas répondu.

S7 et Aeroflot n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

SERVICES AVANT-ARRIÈRE

Le numéro de série figurant dans les registres des douanes russes pour l'appareil de Northrop Grumman envoyé à Ekaterinbourg l'année dernière montre que la pièce a été fabriquée en octobre 2008 et utilisée sur différents avions, dont un en Arabie Saoudite il y a six ans, selon une source industrielle ayant accès aux bases de données de maintenance.

Si les documents douaniers ne mentionnent pas le nom de l'entreprise qui a expédié l'appareil en novembre, ils montrent comment d'autres pièces américaines cruciales équipées de gyroscopes laser de haute technologie ont atteint Urals Airlines au cours de la période de 14 mois examinée par l'agence Reuters.

En juillet 2022, par exemple, une pièce a été expédiée à Ural Airlines via les Émirats arabes unis par Istikloliyat 20, une société de génie civil basée au Tadjikistan. En septembre 2022, une autre entreprise de génie civil tadjike, Kafolati Komil, a également envoyé l'une des pièces en Russie via les EAU, selon les données.

Mahmadbashir Yakubov, directeur général d'Istikloliyat 20, n'a pas répondu aux messages téléphoniques demandant un commentaire. Reuters n'a pas pu joindre Komilchon Yakubov, le directeur général de Kafolati Komil.

Certaines des expéditions de pièces détachées de Northrop Grumman destinées à Ural Airlines qui ont transité par les Émirats arabes unis ont été traitées par une société appelée Skyparts FZCO, selon les registres des douanes.

Créée en juin 2022 et enregistrée dans un bureau d'une seule pièce dans l'une des zones économiques libres de Dubaï, Skyparts indique sur son site web qu'elle a été fondée par des professionnels de l'aviation et qu'elle offre à ses clients un soutien "de bout en bout" pour leurs aéronefs.

Interrogé sur les expéditions de l'appareil de Northrop Grumman, le directeur de Skyparts, Saeed Abdulloev, a déclaré à Reuters qu'il connaissait la pièce et a confirmé que l'entreprise de Dubaï faisait des affaires avec des sociétés tadjikes, dont Istikloliyat 20.

Il a déclaré que Skyparts avait obtenu l'une des pièces de Northrop Grumman auprès d'un fournisseur américain, mais a nié l'avoir jamais envoyée en Russie. Il a refusé d'identifier l'entreprise américaine.

MARI ET FEMME

Les données douanières montrent qu'un transporteur russe, Nordwind Airlines, semble avoir exploité des liens familiaux pour se procurer des pièces pour les 12 Airbus et les 15 Boeing de sa flotte.

Détenue par l'entrepreneuse russe Karine Bukrey, la compagnie aérienne a importé, selon les registres de l'entreprise, des centaines de pièces de Ramses Turizm. Basée dans la station balnéaire turque d'Antalya, Ramses Turizm appartient au mari de Karine Bukrey, Ramazan Akpinar.

Nordwind et Bukrey n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Contacté par Reuters le 4 avril dernier, M. Akpinar a confirmé être propriétaire de Ramses Turizm et marié à Mme Bukrey. Il n'a pas répondu aux questions concernant les exportations de pièces d'avion vers Nordwind.

Les archives russes montrent que Nordwind a cessé de recevoir des pièces de Ramses Turizm trois jours après que Reuters ait posé des questions à ce sujet. Cependant, la compagnie aérienne a continué à importer des pièces d'une autre société turque, Na Havacilik ve Teknik, également basée à Antalya.

Reuters n'a pas pu joindre Nusret Alper, qui a fondé Na Havacilik en août 2022, pour un commentaire.

Nordwind a également importé des pièces par l'intermédiaire de son unité de maintenance, NW Technic, selon les registres des douanes. Le directeur général Valery Pashaev a déclaré à Reuters que son unité se concentrait uniquement sur la maintenance des avions et n'était pas impliquée dans l'achat de pièces.

"Les gens m'apportent des pièces et me disent où les installer", a déclaré M. Pashaev. "Je prends les pièces et je les installe.