Les détenteurs d'obligations, d'actions et de devises dont les portefeuilles sont conçus pour tirer profit d'une récession ont fui les opérations perdantes, les grandes économies telles que les États-Unis s'étant révélées plus résistantes que prévu.

L'hypothèse d'un atterrissage en douceur, où les banques centrales parviennent à freiner l'inflation sans déclencher de récession, a fait son chemin, incitant certains investisseurs à prendre plus de risques.

Cinq fonds spéculatifs ont fait part de leurs idées de négociation dans le cadre de scénarios d'atterrissage en douceur. Pour des raisons réglementaires, ils ne peuvent pas révéler leurs positions ni faire de recommandations.

1/ NEW HOLLAND CAPITAL

* Fonds spéculatif multi-stratégies

* Taille : 6 milliards de dollars

* Fondé en 2006

* Principales activités : Marchés boursiers primaires

Selon Bill Young, co-responsable des investissements de New Holland Capital, les marchés ont évolué vers un atterrissage en douceur et une baisse de la volatilité.

Il estime qu'un atterrissage en douceur pourrait stimuler les volumes sur les marchés boursiers primaires où les entreprises lèvent d'abord des fonds dans le cadre d'offres publiques initiales (IPO). Selon les données de Refinitiv, le nombre d'introductions en bourse a été le plus faible depuis 2020, année de l'apogée du COVID-19.

"Vous ne pouvez pas fermer le robinet pendant longtemps", a déclaré M. Young. "Les entreprises finiront par avoir besoin d'accéder aux marchés des capitaux.

Les fonds spéculatifs interviennent souvent dans le cadre d'opérations de levée de capitaux, d'introductions en bourse, d'offres secondaires de suivi et d'achats de bons de souscription à bas prix. Son fonds spéculatif multi-stratégies emploie une combinaison de gestionnaires de portefeuille adaptés aux scénarios de récession et d'atterrissage en douceur.

2/ WEISS MULTI-STRATEGY ADVISERS LLC

* Fonds multi-stratégies basé à New-York

* Taille : 3,1 milliards de dollars

* Fondé en 1978

* Principale activité : parier sur les entreprises/indices qui n'ont pas participé à la reprise de cette année ; vendre à découvert les actions/indices onéreux qui ont progressé.

Weiss mise sur un atterrissage en douceur des États-Unis, explique Michael Edwards, directeur adjoint des investissements.

Il s'attend à ce que davantage d'entreprises bénéficient de la croissance, y compris dans le secteur manufacturier, alors que le cycle de resserrement des taux d'intérêt américains touche à sa fin et que l'inflation est "relativement bénigne".

Cette année, les gains boursiers se sont concentrés sur le secteur technologique, alimenté par l'optimisme à l'égard de l'intelligence artificielle. Le Nasdaq, qui est un secteur technologique important, a augmenté de 27 % jusqu'à présent en 2023.

À partir de maintenant, M. Edwards s'attend à ce que la tendance s'inverse et à ce que les entreprises qui ont pris du retard se redressent. Il suggère, par exemple, d'adopter une position longue sur l'indice Russell 2000 des petites capitalisations, en hausse de seulement 5 % depuis le début de l'année, et une position courte sur le Nasdaq.

3/ MAERLI CAPITAL

* Fonds spéculatif multi-stratégies

* Taille : 300 millions d'euros (328 millions de dollars)

* Fondé en 2022

* Principales activités : vente de roubles russes et de contrats à terme à la Bourse de Moscou, vente de Gazprom, Lukoil et du secteur minier aurifère russe.

Anastasia Tarasova, fondatrice de Maerli Capital, ne croit pas que l'économie russe, touchée par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales, soit en passe d'atterrir en douceur.

Elle vendrait à découvert les contrats à terme sur les actions de la Bourse de Moscou et le rouble par rapport au dollar, mais investirait dans des actions sous-évaluées telles que Gazprom, Lukoil et les mines d'or.

Mme Tarasova note que la banque centrale russe dispose de deux leviers pour soutenir l'économie : les taux d'intérêt et la régulation de la monnaie.

La semaine dernière, la banque centrale a relevé ses taux d'intérêt de 350 points de base pour les porter à 12 % afin de soutenir un rouble malmené, tandis que les discussions sur le contrôle des devises se sont multipliées. Gazprom et Lukoil n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

4/ UNION BANCAIRE PRIVEE (UBP)

* Stratégie de fonds spéculatif long/short sur les actions japonaises, neutre par rapport au marché et axée sur la gouvernance.

* Taille : Environ 100 millions de dollars, partie de 160 milliards de dollars de l'UBP

* Fondée en 2020

* Commerce clé : Longs exportateurs japonais, courts entreprises japonaises endettées

Zuhair Khan, gestionnaire de portefeuille senior chez UBP Investments, pense que le yen continuera d'être freiné à court terme par les taux américains élevés et la prudence de la Banque du Japon.

M. Khan achèterait des actions de sociétés japonaises qui exportent des biens vers les États-Unis, compte tenu de la vigueur de la demande américaine. Les exportations vers la Chine, premier partenaire commercial du Japon, ont chuté de 13,4 % en glissement annuel en juillet, tandis que les expéditions vers les États-Unis ont atteint un niveau record.

M. Khan pense que le yen se renforcera lentement, mais pas suffisamment pour faire dérailler les revenus des exportateurs.

"Il s'agit notamment de l'électronique, des produits chimiques spécialisés et de certains noms de l'automobile et de la machinerie", a-t-il déclaré.

Il serait à court de sociétés japonaises très endettées et sensibles aux taux d'intérêt élevés, y compris certains matériaux, les transports, la restauration et les services publics.

5/ BLACKBIRD CAPITAL

* Stratégies quantiques diversifiées

* Fondé en 2019

* Idée de transaction : Achetez des actions de matières premières à dividende élevé, en ajoutant des options d'achat et de vente.

Dan Izzo, propriétaire et fondateur de Blackbird, explique qu'il investirait dans des sociétés énergétiques à dividendes élevés, tout en vendant des options dérivées d'achat et de vente qui, à certains niveaux de prix, déclenchent automatiquement des positions d'achat (calls) ou de vente d'options (puts).

Blackbird "soutient quelques idées d'atterrissage en douceur, à savoir que le marché ne s'effondrera pas parce qu'il évolue essentiellement de manière latérale, que les taux d'intérêt et l'inflation continueront d'augmenter au fil du temps et que les matières premières se redresseront avec l'inflation", a déclaré M. Izzo.

Selon M. Izzo, l'une des façons d'exploiter ces perspectives consisterait à prendre une position longue sur Devon Energy, société cotée en bourse aux États-Unis qui verse un dividende de 10 %, et à vendre des options d'achat et de vente de part et d'autre de l'investissement en actions afin d'accroître les possibilités de profit et de se protéger contre la hausse ou la baisse des prix. Devon n'a pas répondu à une demande de commentaire.