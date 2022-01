Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (awp/afp) - Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La Cour suprême bloque la décision de Biden d'imposer le vaccin dans les entreprises

La Cour suprême des Etats-Unis a bloqué jeudi la décision de Joe Biden d'imposer le vaccin anti-Covid dans les entreprises de plus de 100 salariés, infligeant un revers de taille aux efforts du président démocrate.

La haute juridiction a en revanche validé l'obligation de vaccination pour les employés des structures de santé qui bénéficient de fonds fédéraux.

USA: un milliard de tests distribués gratuitement

Joe Biden a annoncé jeudi qu'il doublait, le faisant passer à un milliard, le nombre des tests qui seront distribués gratuitement aux Américains en faisant la demande, à partir de la semaine prochaine.

Deux nouveaux traitements recommandés par l'OMS, soit 5 au total

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement recommandé vendredi deux nouveaux traitements contre le Covid-19 dans des cas bien précis, pour un total désormais porté à cinq.

Dans un avis publié dans la revue médicale The BMJ, les experts de l'OMS recommandent un traitement par anticorps de synthèse, le sotrovimab, et un médicament habituellement utilisé contre la polyarthrite rhumatoïde, le baricitinib. Tous deux ne sont pas destinés à n'importe quels patients.

Espagne: une 4e dose autorisée pour personnes très vulnérables

L'Espagne a donné son feu vert à une quatrième dose de vaccin anti-Covid à certaines personnes très vulnérables comme celles qui sont immuno-déprimées, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires, en pleine vague du variant Omicron.

La Norvège lève partiellement l'interdiction de servir de l'alcool

La Norvège va de nouveau partiellement autoriser la vente d'alcool dans les bars et restaurants, a annoncé jeudi le gouvernement norvégien, parmi d'autres allègements de mesures sanitaires anti-Covid.

La justice suspend un arrêté sur le masque obligatoire à Paris

Le tribunal administratif de Paris a suspendu jeudi un arrêté préfectoral qui rendait obligatoire le port du masque en extérieur dans la capitale française depuis le 31 décembre, a appris l'AFP auprès de la juridiction.

Ras-le-bol dans les écoles françaises

Les enseignants de France, exaspérés par la gestion gouvernementale de l'épidémie, ont massivement répondu à un appel à la grève jeudi.

Près de 38,5% des enseignants sont en grève dans les écoles, selon le ministère de l'Education, tandis que le SNUipp, premier syndicat du primaire, annonce 75% de grévistes et une école primaire sur deux fermée. Dans les collèges et lycées, le chiffre est de 23,7% selon le ministère, et de 62% pour le Snes-FSU, premier syndicat du second degré.

Plus de 5,5 millions de morts

La pandémie a fait au moins 5.511.146 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP jeudi à 11h00 GMT, à partir de sources officielles.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 846.319 morts, suivis par le Brésil (620.545), l'Inde (485.035) et la Russie (319.172).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

afp/ck