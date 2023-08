Berne (awp/ats) - Un rachat des AT1 par Credit Suisse pour se sauver rejeté par la Finma, mais aussi les conséquences jusqu'en Suisse de la guerre menée par la Russie en Ukraine font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SonntagsZeitung: Deux jours avant sa reprise en urgence par UBS, Credit Suisse voulait racheter les emprunts AT1 controversés, mais l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers Finma a refusé, rapporte la SonntagsZeitung. Credit Suisse voulait utiliser le rachat des AT1 pour regagner la confiance des investisseurs, mais sa reprise par UBS était déjà décidée. Il avait également déjà été acté que les détenteurs d'obligations perdraient leur argent au profit des actionnaires d'UBS. Les AT1 ("Additional-Tier-1") d'une valeur de 16 milliards de francs suisses dans le cadre de la reprise en urgence par UBS sont des titres de créance à taux d'intérêt élevé, qui peuvent être convertis en fonds propres et amortis si l'établissement financier les ayant émis se trouve en difficulté.

SonntagsBlick: Le président de la Confédération suisse Alain Berset dit dans le SonntagsBlick avoir pressé son homologue russe Vladimir Poutine de retirer immédiatement ses troupes d'Ukraine. "Avec cette attaque, la Russie a violé de manière flagrante le droit international fondamental", ajoute-t-il. Le socialiste fribourgeois estime qu'une solution pour mettre fin à la guerre ne pourra pas être trouvée au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie disposant d'un droit de veto. "Il est d'autant plus important de rester solidaire avec l'Ukraine", note-t-il.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Le fils du concepteur des drones tueurs russes Lancet, utilisés en Ukraine, travaille à Genève dans un institut de l'ONU chargé du désarmement, rapportent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Il y effectue un stage de six mois. L'entreprise de son père, l'ingénieur Alexander Zakharov, est sous sanctions occidentales, y compris en Suisse depuis le 28 juin dernier, mais pas la famille Zakharov. Selon l'institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), le stagiaire russe travaille à "prévenir et limiter l'impact de la prolifération incontrôlée et de l'utilisation des armes et munitions conventionnelles". Il a été sélectionné dans le cadre d'un "processus de recrutement compétitif et transparent [...] sur la base de ses qualifications, de ses compétences et de son expérience pour ce poste".

NZZ am Sonntag: Les commissions de politique extérieure (CPE) du Conseil national et du Conseil des Etats entendent interpeller le Conseil fédéral au sujet des accusations portées par la commission indépendante Helsinki du gouvernement américain, qui a accusé la Suisse de corruption et d'aide au blanchiment d'argent, affirme la NZZ am Sonntag. Le président de la CPE du Conseil national, Franz Grüter (UDC/LU), a invité les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Ignazio Cassis à la prochaine séance. Selon lui, les reproches de la commission Helsinki sont une atteinte à la souveraineté de la Suisse. Ces accusations seront également à l'ordre du jour de la prochaine séance de la CPE du Conseil des Etats.

SonntagsBlick: Le directeur général de la SSR, Gilles Marchand, s'en prend dans le SonntagsBlick à l'initiative "200 francs suisses, ça suffit" lancée par l'UDC, l'Union suisse des arts et métiers (usam) et les jeunes PLR et visant à réduire la redevance radio/TV à cette somme. Selon lui, il s'agit d'une "attaque contre la Suisse et sa diversité". Le texte, ajoute-t-il, est dangereux pour l'ensemble des médias suisses. Citant une étude norvégienne, M. Marchand réfute la critique selon laquelle la SSR fait de la concurrence aux médias locaux en développant son portail en ligne. L'étude, assure-t-il, montre que le service public aide le secteur privé avec sa présence en ligne.

Le Matin Dimanche: Une surexposition aux smartphones, tablettes numériques ou à la télévision entraîne des retards du langage chez les enfants, alerte Le Matin Dimanche. "Nous voyons progressivement plus d'enfants de 3-4 ans qui ne parlent pas ou très mal et qui sont exposés aux écrans plusieurs heures par jour", indique dans le journal Simone Hardt Steffenino, médecin adjointe au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). "Ils parlent très peu ou adoptent un langage un peu robotique, à la manière de ce qu'ils voient sur des vidéos", ajoute-t-elle, évoquant "un pseudo-langage". "Il peut aussi s'agir de mots qui sont répétés machinalement et sans que les enfants n'en connaissent le sens, ou des mots en anglais".

NZZ am Sonntag: L'armée suisse a réservé 121'000 nuitées d'hôtel pour des militaires en 2022, ce qui lui a coûté 8,5 millions de francs suisses, relève la NZZ am Sonntag. Elle génère ainsi plus de nuitées hôtelières que les touristes japonais. Cette année, trois millions de francs suisses supplémentaires devraient s'ajouter aux 8,5 millions, les sous-officiers supérieurs et les officiers disposant désormais de 100 francs suisses par nuit au lieu de 70. Après leur nuit à l'hôtel, les cadres militaires prennent cependant leur petit déjeuner avec la troupe.

SonntagsZeitung/SonntagsBlick: Le taux d'absentéisme dans les entreprises a augmenté l'an dernier par rapport aux années précédentes, écrivent la SonntagsZeitung et le SonntagsBlick. Le nombre de jours de travail manqués est de 9,3 pour les employés à temps plein, en hausse de 20% par rapport à la période du Covid-19 et de 33% par rapport aux années précédentes. Plusieurs raisons sont avancées par l'Office fédéral de la statistique: une prise de conscience de la santé plus grande après le coronavirus, un été postpandémie particulièrement actif ayant entraîné plus d'accidents de loisirs, et des jeunes souffrant davantage de maladies psychiques après le Covid-19. La tranche d'âge des 15-24 ans est d'ailleurs celle qui a le taux d'absentéisme au travail le plus élevé en 2022.

NZZ am Sonntag: La conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider estime dans la NZZ am Sonntag que le moment est venu de restituer la pierre d'Unspunnen, volée deux fois par des séparatistes jurassiens. Le premier vol date de 1984. La pierre avait ensuite été restituée en 2001, avant d'être à nouveau dérobée en 2005. La pierre de 83,5 kilogrammes, qui est lancée lors de la fête d'Unspunnen, était cachée à moins de deux kilomètres de la maison de Mme Baume-Schneider, aux Breuleux (JU). "Nous l'avons enterrée à 80 centimètres de profondeur", indique dans le journal Jean-Marc Baume, séparatiste jurassien et cousin du mari de Mme Baume-Schneider. Depuis 2005, date du dernier forfait, la réplique réalisée en 1985 est mise sous clé dans un coffre d'UBS.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.