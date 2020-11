Covid-19: Thanksgiving assombri aux Etats-Unis, l'Europe essaie de sauver Noël

Washington (awp/afp) - Les Etats-Unis célèbrent jeudi un Thanksgiving assombri par la pandémie de Covid-19 qui semble légèrement refluer en Europe, permettant un allègement progressif des restrictions à l'approche de Noël.

Rendez-vous majeur de l'année pour les Américains qui le fêtent généralement en famille, Thanksgiving se tient alors que le pays vient d'enregistrer plus de 2400 morts du coronavirus en 24 heures, un plus haut depuis six mois.

Si les images de salles d'embarquement bondées pouvaient laisser craindre ces derniers jours que les Américains faisaient la sourde oreille aux appels des autorités sanitaires à ne pas voyager, l'aéroport de Los Angeles était quasi désert mercredi.

"L'avion était pratiquement vide. Il n'y avait qu'une poignée de passagers", a témoigné Nathan Peterson, un étudiant venu de l'Utah, auprès de l'AFPTV.

En Californie, le secrétaire à la Santé, Mark Ghaly, a confié avoir interdit à sa propre mère de le rejoindre pour l'occasion. "Il est important de dire non même quand il s'agit des personnes les plus proches de notre famille", a-t-il souligné.

Pandémie oblige, le président élu Joe Biden va lui-même célébrer Thanksgiving dans le Delaware en petit comité avec sa femme, sa fille et son gendre.

"Il y a un espoir réel, un espoir tangible. Tenez bon. Ne cédez pas à la lassitude", a-t-il dit à ses compatriotes dans un discours télévisé.

"La vie reviendra à la normale (...) Cela ne va pas durer éternellement", a-t-il ajouté, en évoquant l'arrivée prochaine de vaccins qui devraient commencer à être administrés en décembre, sitôt reçu le feu vert de l'Agence des médicaments.

Pays le plus endeuillé au monde par le nouveau coronavirus, les Etats-Unis déplorent plus de 262'000 morts liées à la maladie.

Plus de 60 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement dénombrés sur la planète depuis le début de la pandémie, et près de 1,4 million de personnes y ont succombé.

Pas de ski à Noël?

L'Europe occidentale commence toutefois à récolter les fruits d'un confinement sévère, et plusieurs pays, à l'exception notable de l'Allemagne, desserrent graduellement le carcan à l'approche de Noël.

Le Premier ministre français Jean Castex devait détailler dans la journée les allègements en trois étapes énoncés mardi soir par le président Emmanuel Macron.

Si la situation sanitaire continue de s'améliorer, le confinement sera levé le 15 décembre pour être remplacé par un couvre-feu national, avec une exception pour les soirées du 24 et du 31 décembre.

Les petits commerces pourront rouvrir dès samedi, et les déplacements seront permis dans un rayon de 20 km et pendant trois heures. En revanche bars, restaurants et salles de sport garderont portes closes, au moins jusqu'au 20 janvier.

Après quatre semaines de confinement, l'Angleterre va aussi rouvrir début décembre les magasins non essentiels et mener un programme de dépistage massif. Mais le Premier ministre britannique Boris Johnson a prévenu: "Cela ne peut pas être un Noël normal".

Pas question en revanche de relâcher les efforts pour l'instant en Allemagne.

"Le nombre d'infections quotidiennes se situe encore à un niveau beaucoup trop élevé", a déclaré mercredi soir la chancelière Angela Merkel.

Le cap du million de cas approche à grands pas et l'institut Robert Koch a fait état de 410 morts en 24 heures, un nouveau record.

Les restrictions décidées en novembre vont donc continuer à s'appliquer jusqu'à début janvier. "A moins que nous ayons une diminution inattendue du taux d'infection mais cela est à ce stade improbable", a expliqué la dirigeante.

Bars, restaurants, lieux culturels ou encore clubs de sports devraient ainsi rester fermés pendant encore plus d'un mois. L'accès aux magasins sera également restreint.

Ayant invité sa population à ne pas partir à l'étranger durant les vacances de Noël, en particulier au ski, l'Allemagne va demander à l'Union européenne d'interdire jusqu'au 10 janvier les séjours en stations de sports d'hiver, propices à la propagation du virus.

Mais l'Autriche voisine est sur une autre ligne et prévoit l'ouverture de ses pistes.

Nouveaux records

En Suède, où l'approche souple des autorités a fait froncer les sourcils, le prince Carl Philip et son épouse, la princesse Sofia, se sont placés en isolement après avoir été testés positif.

La pandémie continue de faire des ravages économiques: des statistiques publiées jeudi montrent que tant les consommateurs allemands que les ménages français ont le moral dans les chaussettes.

En Grande-Bretagne, où l'économie devrait connaître en 2020 sa pire contraction en plus de 300 ans, le gouvernement a dévoilé mercredi un plan budgétaire censé parer à "l'urgence économique".

De nombreux pays misent sur l'arrivée de vaccins fin décembre ou début 2021 pour envisager un retour progressif à la normale.

En attendant, la Russie a battu jeudi un nouveau record de contaminations et de décès quotidiens, et la Corée du Sud a fait état le même jour du nombre le plus élevé de nouveaux cas depuis mars.

