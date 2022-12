DWS : " Nous ne voyons pas actuellement de baisse de taux l'année prochaine "

Selon Björn Jesch, Global CIO chez DWS, « se demander dans quelle mesure et à quelle vitesse l'inflation peut être repoussée et dans quelle mesure les banques centrales doivent encore augmenter les taux d'intérêt pour y parvenir sera le thème dominant pour les marchés des capitaux au cours de l'année à venir »."Nous pensons que les banques centrales maintiendront les taux d'intérêt élevés pendant plus longtemps que ce que les marchés prévoient actuellement ", a déclaré M. Jesch. Pour la Réserve fédérale américaine, M. Jesch s'attend à ce qu'elle relève ses taux directeurs entre 5 et 5,25% l'année prochaine, tandis que dans la zone euro, le taux directeur devrait passer à 3,0%." Nous ne voyons pas actuellement de baisse de taux l'année prochaine ", a-t-il poursuivi. " Les taux d'inflation devraient baisser en 2023, mais resteront à un niveau élevé - 6,0% dans la zone euro et 4,1% aux États-Unis ".Par ailleurs, sur les tensions mondiales entre les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Europe, celles-ci vont dominer les événements politiques et économiques des prochaines années, selon lui. " Le monde sera différent de ce qu'il a été au cours des cinq à dix dernières années ", a déclaré M. Jesch. La population des pays développés diminue, la lutte contre le changement climatique nécessitera d'énormes investissements et l'Europe devra innover en matière d'approvisionnement énergétique".