Davos 2023 - L'Ukrainien Zelenskiy dit que l'approvisionnement en chars devrait être plus rapide

M. Zelenskiy s'est exprimé par liaison vidéo avant que les alliés occidentaux ne se réunissent vendredi à la base aérienne de Ramstein, en Allemagne. La question centrale est de savoir si Berlin autorisera la livraison de ses chars de combat Leopard à Kiev pour aider à chasser les forces russes.

"L'approvisionnement de l'Ukraine en systèmes de défense aérienne doit devancer les prochaines attaques de missiles de la Russie", a déclaré M. Zelenskiy. "La fourniture de chars occidentaux doit devancer une autre invasion de chars russes".

Près de 11 mois après que la Russie a envahi son voisin, les forces de Moscou tiennent des pans entiers de l'est et du sud de l'Ukraine. La dynamique du champ de bataille est du côté de Kiev depuis des mois, mais Moscou a dépensé d'énormes ressources pour tenter d'avancer dans l'est.

"Tous les jours, il y a des combats dans l'est. Nous nous tenons fermement, résolument", a déclaré M. Zelenskiy.

Lors du forum, on lui a demandé s'il était inquiet pour sa sécurité personnelle après que son ministre de l'intérieur ait été tué dans un accident d'hélicoptère plus tôt dans la journée de mercredi. Il a répondu qu'il n'était pas inquiet.

"Mon point de vue n'a pas changé. Nous avons besoin de munitions, je ne suis pressé nulle part", a-t-il déclaré.

Avant de prononcer son discours, M. Zelenskiy a demandé aux participants du forum de prendre part à une minute de silence en mémoire des 14 personnes tuées dans le crash de l'hélicoptère. Parmi elles figuraient le ministre, d'autres hauts fonctionnaires, l'équipage et un enfant.

Il a accusé la Russie d'exporter la "terreur", faisant référence à une attaque de missiles russes qui a détruit un immeuble d'habitation et tué au moins 45 personnes. Moscou a imputé cette attaque civile aux défenses aériennes ukrainiennes.