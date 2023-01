Davos 2023 : Les bombardements russes mettent les services publics de Kiev à rude épreuve -Klitschko

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, et son frère Wladimir ont déclaré à Reuters que les alliés occidentaux de l'Ukraine devaient accélérer les livraisons de systèmes de défense aérienne capables de descendre les missiles russes.

Kiev a accusé Moscou de viser sans discernement les civils ainsi que les infrastructures clés, menaçant l'approvisionnement hivernal en électricité, eau courante et chauffage central.

"Nous ne parlons pas de l'effondrement, mais il peut se produire ... à tout moment (car) les roquettes russes peuvent détruire nos infrastructures essentielles à Kiev", a déclaré Vitali, ajoutant qu'il y avait actuellement un déficit de 30% en énergie dans la capitale.

"Il fait assez froid en Ukraine en ce moment, alors vivre sans électricité et sans chauffage est presque impossible. La situation est critique. Nous nous battons pour survivre", a-t-il déclaré en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos.

Les anciens champions du monde de boxe poids lourds Vitali et Wladimir font partie d'une délégation ukrainienne plus large, composée de personnalités du monde des affaires et de la politique, qui participe au sommet du WEF.

"Il ne faut pas hésiter à nous donner les armes dont nous avons tant besoin, mais à les livrer le plus tôt possible, sinon nous continuerons à perdre nos infrastructures et surtout nos meilleurs hommes", a déclaré Wladimir, ajoutant qu'ils s'attendaient à une escalade dans le nord de l'Ukraine en provenance du Belarus.

Une partie de l'objectif de la délégation ukrainienne à Davos sera de jeter les bases de la reconstruction future et d'évaluer l'appétit d'investissement dans le redressement du pays.

"Aujourd'hui, nous parlons de la guerre et de la fin de cette guerre insensée, mais nous devons penser à après-demain", a ajouté Vitali.

Beata Javorcik, économiste en chef de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), a déclaré qu'une des principales priorités internationales était d'aider l'Ukraine à passer l'hiver en préservant autant que possible son économie.

"Le défi est que même si l'activité militaire est limitée géographiquement, la destruction des infrastructures rend difficile le fonctionnement des entreprises", a-t-elle déclaré à Reuters.

La BERD, qui a investi l'an dernier quelque 1,7 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars) dans l'énergie, les transports et d'autres infrastructures vitales du pays, a estimé que l'économie locale de l'Ukraine s'était contractée de près d'un tiers l'an dernier.

Javorcik a déclaré que la poursuite de la guerre, avec peu de perspectives immédiates de paix, signifiait que la banque de développement réviserait probablement à la baisse sa prévision initiale de croissance de 8 % pour 2023.

