De nombreux Russes cherchent des échappatoires alors que les ordres d'appel arrivent.

À Saint-Pétersbourg, Pavel Chikov a déclaré que les bureaux de recrutement avaient remis des paquets de documents de conscription aux associations de propriétaires.

Le ministre de la défense Sergei Shoigu a déclaré que l'armée appelait des personnes ayant une expérience du service et des "spécialistes" militaires pour combattre en Ukraine.

Mais il n'a pas été possible de savoir clairement de qui il s'agissait.

Le Kremlin a déclaré que certaines parties du décret n'avaient délibérément pas été publiées. Margarita Simonyan, rédactrice en chef du média d'État RT et fervente partisane de Poutine, a déclaré dans un post que la liste des spécialités recrutées était classifiée, mais a proposé de recueillir les questions du public et de les transmettre au ministère de la Défense.

Mais les compétences médicales semblent être recherchées, car Chikov, qui a conseillé des objecteurs cherchant à éviter le service militaire, a déclaré que les médecins de Moscou "recevaient en masse des convocations des bureaux de recrutement pour venir recevoir des ordres de mobilisation".

Certaines entreprises auraient demandé à leurs employés de fournir d'urgence les détails de leur service militaire.

"Nous avons déjà des employés qui ont reçu des convocations pour demain. Chacun doit être conscient qu'il est possible qu'il soit convoqué le matin et qu'il ne puisse pas travailler le lendemain", a déclaré une grande entreprise à ses employés, dans une obligation vue par Reuters.

"Tenez vos responsables informés afin que nous ne nous perdions pas de vue".

Dans le métro de Moscou, on pouvait voir des hommes étudier des documents de convocation, et dans les rues, certains habitants s'inquiétaient de la plus grande escalade du conflit depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a près de 7 mois.

NE PAS NOUS LAISSER SORTIR

"Vous vous sentez toujours inquiet dans des moments comme ceux-ci. Parce que vous avez une femme et des enfants et vous y pensez", a déclaré un habitant à Reuters.

Le prix des vols aller simple au départ de la Russie a grimpé en flèche et s'est vendu rapidement après l'annonce, dans la crainte que les hommes en âge de combattre ne soient pas autorisés à partir.

Mais pour certains, il était déjà trop tard.

Dans la ville de Kursk, une femme mariée à un soldat a déclaré : "Ils ne laissent pas les gens sortir de Koursk. Il y a des cordons de police partout, qui contrôlent chaque voiture. Si un homme conduit, ils inspectent ; si c'est une femme, ils lui demandent d'ouvrir le compartiment à bagages. Si l'homme est de Koursk, ils vous renvoient."

Une chaîne de médias sociaux Telegram créée mercredi pour partager les endroits où des agents d'enrôlement avaient été aperçus a rapidement accumulé plus de 13 000 abonnés.

Il a posté des photos semblant montrer des officiers dans divers espaces publics portant des papiers. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement ces informations.

"Je ne suis probablement pas éligible à la mobilisation, mais je préfère aller en prison", a déclaré un membre du personnel d'une société d'investissement qui a refusé d'être nommé.

Moscou compte peut-être sur sa capacité à éviter toute agitation déclenchée par la mobilisation, soit en limitant le nombre de personnes appelées dans les grandes villes, soit en réprimant les manifestations, tout comme elle a étouffé presque toute opposition politique intérieure.

La coalition anti-guerre Vesna a appelé à des manifestations de rue dans des dizaines de grandes villes, mais en début de soirée, heure de Moscou, plus de 100 manifestants avaient été arrêtés, selon le groupe de surveillance indépendant OVD-Info.

Pour l'instant, M. Shoigu a déclaré que la Russie n'appellerait pas à une mobilisation générale, ni ne recruterait des étudiants ou n'enverrait des conscrits actuels pour combattre en Ukraine.