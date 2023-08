La Russie progresse régulièrement vers son objectif de produire en masse un type de drone d'attaque iranien qui pourrait parcourir plus de 1 000 miles et cibler des villes ukrainiennes, a déclaré jeudi le Washington Post, citant des documents relatifs à ce projet.

Moscou travaille sur sa propre version du Shahed-136, malgré les retards et les sanctions qui pèsent sur les composants nécessaires à d'autres pays, selon les documents.

Le Post a obtenu les documents d'une source qu'il dit avoir été impliquée dans les travaux à la zone économique spéciale d'Alabuga de la République russe du Tatarstan, mais qui s'oppose à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'Iran a reconnu avoir envoyé des drones à la Russie, mais a déclaré qu'ils avaient été envoyés avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

La Russie a précédemment nié que ses forces utilisaient des drones iraniens en Ukraine, bien que le président Vladimir Poutine ait appelé à une augmentation de la production nationale de drones. En avril, il a déclaré que l'industrie russe des drones pourrait bientôt valoir plus de 20 milliards de dollars.

Les responsables russes n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter le rapport du Washington Post.

Au début de l'été, la Maison-Blanche a déclaré que la Russie semblait approfondir sa coopération avec l'Iran et avait déjà reçu des centaines de drones de Téhéran, ce qui, selon les États-Unis, l'Ukraine et d'autres pays occidentaux, constitue une violation de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU de 2015 qui consacre l'accord sur le nucléaire iranien.

La Maison Blanche a déclaré en juin que l'Iran construisait des drones et les expédiait à travers la mer Caspienne pour qu'ils soient utilisés par les forces russes contre l'Ukraine, transférant plusieurs centaines de drones depuis le mois d'août dernier.

Cette semaine, le Financial Times a rapporté que Washington faisait pression sur l'Iran pour qu'il mette fin aux ventes de drones à Moscou.

Le rapport du Post de jeudi souligne toutefois les efforts de la Russie pour construire sa propre usine de drones dans la région du Tatarstan, à 800 km à l'est de Moscou, et vise à fabriquer 6 000 drones d'ici à l'été 2025.

Les documents, examinés par des chercheurs de l'Institut pour la science et la sécurité internationale, basé à Washington, à la demande du Post, montrent que l'usine russe a environ un mois de retard sur le calendrier prévu.

Les ingénieurs russes tentent de construire leur version du drone iranien à plus grande échelle et avec une meilleure qualité, et cherchent également à ajouter des capacités afin de pouvoir lancer une "attaque en essaim" coordonnée sur une cible, a rapporté le Post.

Les documents, datant de l'hiver 2022 au printemps 2023, comprennent des plans d'usine et des schémas techniques, entre autres détails, et certains d'entre eux ont été rapportés le mois dernier par le média russe Protokol, selon le rapport.

Washington a imposé des sanctions à la fois à la Russie et à l'Iran, y compris aux dirigeants iraniens d'un fabricant de matériel de défense pour la fourniture de drones à la Russie, ainsi qu'à d'autres entités et personnes liées aux drones.