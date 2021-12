Des mercenaires russes sont déployés dans l'est de l'Ukraine-sources

par Maria Tsvetkova et Anton Zverev

MOSCOU, 23 décembre (Reuters) - Des mercenaires russes se sont déployés ces dernières semaines dans l'est de l'Ukraine tenu par des séparatistes pro-russes afin de renforcer leurs défenses face aux troupes gouvernementales ukrainiennes, sur fond de fortes tensions entre la Russie et les Occidentaux, ont dit quatre sources à Reuters.

L'Ukraine, les Etats-Unis et l'Union européenne reprochent à la Russie d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats près de la frontière ukrainienne en préparation d'une possible agression contre son voisin, une intention que Moscou dément.

La Russie exige pour sa part des garanties en matière de sécurité de la part des Occidentaux afin que l'Ukraine ou un autre pays de la région ne leur serve pas de base arrière pour une attaque contre son territoire.

La Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, parallèlement au soulèvement de séparatistes pro-russes armés dans l'est de l'Ukraine, où ils se sont notamment emparés de vastes pans de la province industrielle du Donbass.

Sur les quatre sources de Reuters, qui ont refusé d'être identifiées par crainte pour leur sécurité, trois ont détaillé les propositions reçues de recruteurs recherchant des mercenaires pour le Donbass. Ces recruteurs n'ont pas dit pour le compte de qui ils agissaient.

Sur ces trois sources, deux ont dit avoir accepté et la troisième a dit avoir refusé.

LE KREMLIN DIT ÊTRE ÉTRANGER À CES ÉVENTUELLES ACTIVITÉS

"Il y en a plein. Ils rassemblent tous ceux qui ont une expérience au combat", a dit l'un des deux hommes ayant accepté de parler.

Ce dernier a précisé avoir déjà combattu en Ukraine et en Syrie au service de groupes privés russes dont les activités sont étroitement alignées sur les intérêts stratégiques de la Russie. Il a refusé de fournir le nom de ces groupes.

Il a dit qu'il se préparait à rejoindre d'autres mercenaires du côté russe de la frontière avec la région ukrainienne de Louhansk, tenue par les séparatistes.

Le Kremlin affirme qu'il n'a rien à voir avec les sociétés paramilitaires russes dont il qualifie les agents de volontaires sans aucun lien avec l'Etat.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré: "C'est la première fois que nous entendons parler de cela et nous ne savons pas dans quelle mesure ces affirmations sont fiables."

Il a assuré qu'aucune force régulière ou conseiller militaire russe ne se trouvait dans l'est de l'Ukraine, qu'il n'y en avait jamais eu et que Moscou n'envisageait pas d'en envoyer. L'Ukraine rejette ces affirmations et considère que des forces armées régulières russes sont déployées dans l'est de son territoire.

OPTIQUE DÉFENSIVE

Alexandre Ivanov, chef de la Communauté des officiers pour la sécurité internationale, organisme non-gouvernemental représentant les sociétés de sécurité russes en Centrafrique, a dit n'avoir "pas la moindre confirmation" de la présence de mercenaires russes en Ukraine.

Trois des sources ont dit ne pas avoir connaissance d'un éventuel projet d'offensive de la Russie contre l'Ukraine ou de préparatifs suggérant l'imminence d'une telle attaque.

L'une de ces sources, qui a par le passé participé à des opérations russes à l'étranger et se trouve déjà dans l'est de l'Ukraine, a déclaré que ce déploiement avait une optique défensive. Le premier mercenaire a dit la même chose.

Une autre source a dit ne pas être directement impliquée dans ce déploiement mais être en contact avec des personnes sur place recevant une formation spéciale. L'objectif est d'effectuer des opérations de sabotage de déstabilisation de l'Ukraine, a dit cette source.

Alexandre Borodaï, ancien Premier ministre de la république populaire autoproclamée du Donbass, non reconnue par la communauté internationale, a déclaré que l'organisation qu'il dirige désormais, l'Union des volontaires du Donbass, ne participait pas au recrutement éventuel de mercenaires.

Des membres de son organisation ont combattu en Ukraine et en Syrie.

"Si et quand cela sera nécessaire, nous en appellerons au peuple mais il n'y a pas eu de tel appel pour le moment", a dit celui qui est aussi député de Russie unie, le parti pro-Kremlin à Moscou.

Edouard Bassourine, porte-parole des séparatistes, a dit n'avoir aucune connaissance d'un éventuel déploiement de paramilitaires russes dans l'est de l'Ukraine.

Les services de renseignement militaire ukrainiens ont refusé de s'exprimer sur le sujet tandis que la sûreté d'Etat n'a pas répondu à une demande de commentaire. (Reportage Maria Tsvetkova et Anton Zverev, avec Pavel Polityuk à Kiev, version française Bertrand Boucey, édité par)