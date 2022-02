Des milliers d'Ukrainiens défilent à Kiev pour afficher leur unité

KIEV (Reuters) - Plusieurs milliers d'Ukrainiens ont défilé samedi dans les rues de Kiev pour manifester leur unité face aux craintes d'une invasion russe et le président Volodimir Zelenski a appelé la population à ne pas céder à la panique en critiquant les informations évoquant l'imminence d'une guerre à grande échelle.

Le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Joe Biden, a déclaré vendredi qu'une invasion russe était susceptible de commencer à tout moment. La Russie dément de son côté tout projet d'invasion.

Les participants au défilé dans le centre de Kiev ont marché aux cris de "Gloire à l'Ukraine" et certains arboraient le drapeau ukrainien ou des bannières assurant que "Les Ukrainiens résisteront" ou que "Les envahisseurs doivent mourir".

Le président Zelenski, qui a assisté à des manoeuvres de forces de sécurité dans le sud du pays, a déclaré qu'une attaque russe était possible à tout moment mais il a critiqué les informations qu'il a jugées excessives sur la possibilité d'une guerre.

"Le meilleur ami de nos ennemis, c'est la panique dans notre pays", a-t-il dit. "Et toutes ces informations ne font que provoquer la panique, elles ne nous sont d'aucune aide."

"Je ne peux approuver ou désapprouver quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Pour l'instant, il n'y a pas de guerre à grande échelle en Ukraine", a-t-il ajouté.

Plusieurs pays occidentaux, dont les Etats-Unis et l'Allemagne, ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Ukraine et Washington a annoncé samedi que la majeure partie du personnel de son ambassade à Kiev était sur le départ.

"Nous devons être prêts constamment. Cela n'a pas commencé hier. Cela a commencé en 2014, donc nous sommes prêts et c'est pourquoi nous sommes ici", a également déclaré Volodimir Zelenski en référence à l'annexion de la Crimée par la Russie et au soutien apporté à l'époque par Moscou aux séparatistes de l'est de l'Ukraine.

(Reportage Pavel Polityuk, version française Marc Angrand)

par Pavel Polityuk et Valentyn Ogirenko