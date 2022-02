Des observateurs américains de l'OSCE quittent l'est ukrainien

DONETSK (Reuters) - Une partie du personnel américain de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a quitté dimanche la ville de Donetsk, tenue par les rebelles de l'est de l'Ukraine, a constaté un journaliste de Reuters.

Plusieurs véhicules blindés arborant le logo de l'OSCE et transportant des valises ont été aperçus quittant le siège de la mission de l'organisation en début de journée.

L'OSCE n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La Mission spéciale d'observation en Ukraine de l'OSCE a été déployée dans l'est du pays en 2014 après le début des affrontements entre l'armée régulière et des groupes rebelles soutenus par la Russie, un conflit qui a fait plus de 14.000 morts selon Kiev.

Moscou, qui a massé ces derniers mois plus de 100.000 soldats au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine, dément vouloir lancer une attaque à grande échelle contre son voisin et accuse les pays occidentaux de mentir et de favoriser l'"hystérie".

Deux sources ont déclaré à Reuters que les Etats-Unis avaient décidé de retirer leur personnel d'Ukraine et que la Grande-Bretagne avait choisi de transférer ses ressortissants participant à la mission de l'OSCE des zones tenues par les rebelles vers des régions sous contrôle de Kiev.

Un conseiller du chef de cabinet du président ukrainien a déclaré à Reuters que le gouvernement souhaitait que la mission de l'OSCE poursuive son travail mais il s'est refusé à tout autre commentaire.

Une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a critiqué la décision américaine et jugé que la mission de l'OSCE succombait à ce qu'elle a décrit comme "une psychose militaire" favorisée par Washington.

Le Danemark a lui aussi retiré ses observateurs de Donetsk, a-t-on appris de source diplomatique. Reuters n'a pas pu déterminer dans l'immédiat si ces observateurs danois devaient quitter le pays ou seulement les zones sous contrôle rebelle.

Sur les 680 observateurs de l'OSCE présents en Ukraine, 515 sont basés dans la partie orientale du pays selon le site officiel de la Mission. Pour l'instant 21 d'entre eux ont quitté Donetsk et plus de 30 prévoient de gagner des zones sous contrôle gouvernemental, a-t-on appris de source diplomatique.

(Reportage Anton Zverev, avec Pavel Polityuk à Kiev, version française Marc Angrand)

par Anton Zverev