Des pays de l'UE expulsent des dizaines de diplomates russes

par Marine Strauss

BRUXELLES, 29 mars (Reuters) - Plusieurs pays de l'Union européenne, dont la Belgique, les Pays-Bas et l'Irlande, ont expulsé mardi des dizaines de diplomates russes, dans certains cas pour des accusations d'espionnage, dans ce qui a été écrit comme une mesure coordonnée.

Moscou, furieux à l'égard de ces actions qualifiées d'"inamicales", a promis des représailles, sur fond de dégradations des relations entre la Russie et l'UE à propos de la guerre en Ukraine, décrite par les Occidentaux comme une invasion.

S'exprimant devant des parlementaires, la ministre belge des Affaires étrangères a déclaré que Bruxelles avait expulsé 21 diplomates russes pour des accusations d'espionnage et pour les menaces sécuritaires qu'ils représentaient.

Il s'agit d'une mesure liée uniquement à la sécurité nationale, a précisé Sophie Wilmes, ajoutant que les canaux diplomatiques avec la Russie resteraient ouverts.

Un porte-parole de la diplomatie belge a indiqué que les 21 diplomates russes concernés par un avis d'expulsion travaillaient à l'ambassade de Russie à Bruxelles et au consulat d'Anvers. Accrédités en tant que diplomates, ils travaillaient en réalité sur des opérations d'espionnage et d'influence, a-t-il dit.

Sophie Wilmes a fait savoir que la décision de la Belgique avait été coordonnée avec les Pays-Bas, qui ont eux expulsé dans la journée 17 agents présumés des services du renseignement russes qui étaient accrédités comme diplomates.

"La raison de cette (décision) est une information de l'AIVD et du MIVD [les services de renseignement et de sécurité civils et militaires, ndlr] montrant que les individus en question, accrédités en tant que diplomates auprès des représentations russes aux Pays-Bas, sont secrètement actifs en tant qu'agents de renseignement", a déclaré le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

L'Irlande a demandé pour sa part à quatre hauts représentants de l'ambassade de Russie de quitter le pays, tandis que la République tchèque a expulsé un membre du personnel diplomatique de l'ambassade russe à Prague.

Des ambassadeurs russes dans certains de ces pays ont publié des communiqués pour exprimer leur colère. L'ambassade en Irlande a décrit le décision de Dublin comme "arbitraire et sans fondement".

Citée par l'agence de presse RIA, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a promis "des représailles" à la suite de "toutes ces mesures inamicales contre des institutions étrangères russes". (Reportage Marine Strauss, Graham Fahy et Conor Humphries; version française Laetitia Volga et Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse et Matthieu Protard)