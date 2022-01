Des sanctions contre Poutine seraient politiquement destructrices, dit le Kremlin

MOSCOU (Reuters) - Toute sanction occidentale visant personnellement le président russe Vladimir Poutine, une hypothèse soulevée mardi par son homologue américain Joe Biden en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, serait politiquement destructrice mais n'aurait pas d'impact par ailleurs, a averti mercredi le Kremlin.

Les grandes puissances occidentales craignent une nouvelle offensive en Ukraine de la Russie, qui a annexé la péninsule de Crimée en 2014 et a massé ces derniers mois plusieurs dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne.

Moscou, qui nie toute intention belliqueuse et impute les tensions aux Etats-Unis et à l'Otan, demande des garanties sur sa sécurité de la part des Occidentaux - celle, notamment, que l'Alliance transatlantique ne s'élargira pas à l'Est pour inclure l'Ukraine.

Mardi devant des journalistes, Joe Biden a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il pourrait sanctionner directement Vladimir Poutine en cas d'invasion de l'Ukraine.

Mercredi, la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, n'a pas non plus exclu cette possibilité.

(Reportage Dmitri Antonov; version française Jean-Stéphane Brosse)