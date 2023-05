Des dizaines de soldats de l'OTAN ont décroché un bâtiment municipal dans la ville kosovare de Zvecan mardi, un jour après que 30 soldats de l'OTAN et 52 manifestants serbes ont été blessés dans des affrontements que les responsables de l'UE et de l'OTAN ont qualifié d'inacceptables tout en appelant au calme.

La police du Kosovo a déclaré dans un communiqué que la situation était "fragile, mais calme".

La Russie a déclaré mardi que des "mesures décisives" étaient nécessaires pour désamorcer les tensions au Kosovo.

"Nous appelons l'Occident à faire taire sa propagande mensongère et à cesser d'imputer les incidents au Kosovo à des Serbes poussés au désespoir, qui sont pacifiques, non armés, et qui tentent de défendre leurs droits et libertés légitimes", a déclaré le ministère russe des affaires étrangères.

Les troubles dans la région se sont intensifiés depuis que des maires d'origine albanaise ont pris leurs fonctions dans la zone à majorité serbe du nord du Kosovo après les élections d'avril que les Serbes ont boycottées, ce qui a conduit les États-Unis et leurs alliés à réprimander Pristina vendredi.

Les Serbes, majoritaires dans la région, n'ont jamais accepté la déclaration d'indépendance du Kosovo vis-à-vis de la Serbie en 2008 et considèrent Belgrade comme leur capitale, plus de vingt ans après le soulèvement des Albanais du Kosovo contre le régime répressif de la Serbie.

Les Albanais de souche représentent plus de 90 % de la population du Kosovo dans son ensemble, mais les Serbes du Nord réclament depuis longtemps la mise en œuvre d'un accord conclu en 2013 sous l'égide de l'Union européenne en vue de la création d'une association de municipalités autonomes dans leur région.

Les Serbes ont refusé de participer aux élections locales en avril et les candidats albanais ont remporté les mairies dans quatre municipalités à majorité serbe - dont Mitrovica Nord - avec un taux de participation de 3,5 %.

CALME

Plusieurs Serbes de souche se sont rassemblés devant le bâtiment de Zvecan, mais la situation est restée calme, selon un journaliste de Reuters, alors que des soldats américains, italiens et polonais se tenaient prêts à intervenir en tenue anti-émeute.

Une source policière du Kosovo, qui a demandé à ne pas être nommée, a déclaré à Reuters que des bulldozers se dirigeaient vers le nord, prêts à enlever les barricades érigées par les Serbes.

Les autorités kosovares ont accusé le président serbe Aleksandar Vucic de déstabiliser le Kosovo. M. Vucic reproche aux autorités du Kosovo d'avoir causé des problèmes en installant de nouveaux maires.

"Dans une démocratie, il n'y a pas de place pour la violence fasciste, pas d'appel du bulletin de vote à la balle", a déclaré le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, sur Twitter lundi en fin de journée.

Dans une déclaration faite après avoir rencontré les ambassadeurs du groupe dit "Quint" (États-Unis, Italie, France, Allemagne et Grande-Bretagne) à Belgrade, M. Vucic a indiqué qu'il avait demandé que les maires albanais soient démis de leurs fonctions dans le nord du pays.

Le président du Kosovo, Vjosa Osmani, a déclaré que les gangs criminels, soutenus par M. Vucic, avaient pour objectif de déstabiliser le Kosovo et l'ensemble de la région.

VIOLENCE "INACCEPTABLE

Lundi, à Zvecan, des manifestants serbes ont lancé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes sur des soldats de l'OTAN. La force de l'OTAN, connue sous le nom de KFOR, a déclaré que 30 de ses soldats avaient été blessés lors des affrontements. Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré que 52 Serbes avaient été blessés.

Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a condamné les affrontements de lundi, déclarant sur Twitter : "Les actes de violence commis contre les troupes de la @NATO_KFOR, les médias, les civils et la police sont absolument inacceptables.

Le ministre italien des affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré à la radio publique RAI qu'il avait parlé à M. Vucic et à M. Kurti lundi en fin de journée, invitant "tout le monde à rester calme (...) à renoncer à la violence".

"La KFOR continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un environnement sûr et sécurisé et la liberté de mouvement pour toutes les communautés au Kosovo, conformément à son mandat", a déclaré la force de l'OTAN dans un communiqué.

