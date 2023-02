Discours de Poutine devant le parlement russe

Voici les points forts de son discours, prononcé devant les membres des deux chambres du Parlement et devant les commandants militaires et les soldats.

UN TEMPS HISTORIQUE

"Je fais ce discours à un moment que nous savons tous être un moment difficile et décisif pour notre pays, un moment de changements cardinaux et irréversibles dans le monde, les événements historiques les plus importants qui façonneront l'avenir de notre pays et de notre peuple, où chacun de nous porte une responsabilité colossale."

PROTÉGER LA POPULATION DU DONBAS

"Étape par étape, avec soin et constance, nous résoudrons les tâches qui nous attendent. Depuis 2014, les (gens du) Donbas se sont battus, défendant leur droit de vivre sur leur propre terre, de parler leur langue maternelle. Ils se sont battus et n'ont pas abandonné dans les conditions de blocus et de bombardements constants, de haine non dissimulée de la part du régime de Kiev. Ils ont cru et attendu que la Russie vienne à leur secours. Entre-temps, nous avons fait de notre mieux pour résoudre ce problème par des moyens pacifiques. Nous avons patiemment essayé de négocier une issue pacifique à ce conflit des plus difficiles, mais un scénario complètement différent se préparait dans notre dos."

OTAGE DE L'OUEST

"J'ai déjà dit à de nombreuses reprises que le peuple ukrainien est devenu l'otage du régime de Kiev et de ses suzerains occidentaux, qui ont effectivement occupé ce pays sur les plans politique, militaire et économique... Le régime ukrainien d'aujourd'hui sert essentiellement non pas les intérêts nationaux mais ceux de pays tiers."

LA RECONSTRUCTION ÉCONOMIQUE

"Nous avons déjà commencé et nous continuerons à bâtir un programme de grande envergure pour le redressement et le développement socio-économique de ces nouveaux sujets de la Fédération (territoire annexé de l'Ukraine). Nous parlons de la relance des entreprises et des emplois dans les ports de la mer d'Azov, qui est redevenue une mer intérieure de la Russie, et de la construction de nouvelles routes modernes, comme nous l'avons fait en Crimée."