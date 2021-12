Discussions sécuritaires USA-Russie le 10 janvier

WASHINGTON, 28 décembre (Reuters) - Des représentants américains et russes prendront part le 10 janvier à des discussions sécuritaires, a annoncé lundi un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche, sur fond de tensions croissantes entre Washington et Moscou à propos de la situation à la frontière ukrainienne.

Par ailleurs, une réunion devrait avoir lieu le 12 janvier entre la Russie et l'Otan, avant des discussions plus larges entre des représentants russes, américains et de plusieurs pays européens le lendemain, a indiqué le porte-parole. (Reportage Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)