Discussions sécuritaires USA-Russie le 10 janvier

(Actualisé avec déclaration russe)

WASHINGTON, 28 décembre (Reuters) - Des représentants américains et russes prendront part le 10 janvier à des discussions sur les activités militaires de leurs pays respectifs et la montée de la tension liée à l'Ukraine, ont annoncé Washington et Moscou.

Un porte-parole de l'administration du président américain Joe Biden a annoncé cette réunion lundi soir en précisant qu'une réunion devrait avoir lieu le 12 janvier entre la Russie et l'Otan, avant des discussions plus larges, le lendemain, entre des représentants russes, américains et de plusieurs pays européens.

A Moscou, le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a confirmé ce calendrier mardi et déclaré espérer que les discussions avec les Etats-Unis à Genève permettent à terme à Moscou d'obtenir de nouvelles garanties occidentales en matière de sécurité.

Moscou, dont le déploiement massif de soldats à la frontière ukrainienne a alimenté les tensions avec les puissances occidentales, nie vouloir mener une attaque et demande de telles garanties sécuritaires, dont un engagement de l'Otan à ne pas s'élargir vers l'Est ni déployer de systèmes d'armement offensifs dans la région.

L'administration Biden a menacé la Russie de sanctions économiques sans précédent en cas d'attaque visant l'Ukraine et refuse de s'engager à ce que cette dernière n'intègre jamais l'Otan.

Un consensus règne aussi dans l'Union européenne sur la mise en place de sanctions économiques supplémentaires contre la Russie si celle-ci décide d'envahir l'Ukraine.

"Quand nous nous assoirons pour discuter, la Russie pourra mettre ses inquiétudes sur la table, et nous mettrons aussi sur la table nos inquiétudes à propos des activités russes", a déclaré lundi le porte-parole de la Maison blanche, qui a refusé d'être nommé et précisé qu'aucune décision sur l'Ukraine ne serait actée sans Kiev.

