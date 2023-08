Genève (awp) - La société d'investissements ENR Russia Invest a inscrit une lourde perte sur les six premiers mois de l'année, pénalisée par une chute de 20% du rouble par rapport au franc. L'activité demeure difficile en raison des sanctions internationales décrétées contre la Russie, en réponse à son invasion de l'Ukraine il y a un an et demi.

L'entreprise genevoise a inscrit une perte nette part du groupe de 9,4 millions de francs suisses, après un bénéfice de 20,9 millions un an plus tôt, a détaillé jeudi ENR Russia dans son rapport semestriel.

Les revenus ont été divisés par huit à 2,2 millions, tandis que les charges ont été quasiment multipliées par deux à 8,3 millions.

En guise de perspective, l'entreprise a indiqué "continuer à surveiller les développement géopolitiques et l'environnement économique pour décider des mesures à prendre", sans plus de détail.

