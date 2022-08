En Russie, certains attaquent l'héritage de Gorbatchev, mais la réaction des médias est discrète.

Le décès de Gorbatchev était le premier sujet du bulletin d'information de la chaîne phare russe Channel One, où une rétrospective de cinq minutes soulignait son désir d'améliorer l'économie soviétique et son bon sens, tout en suggérant qu'il manquait d'esprit de décision et faisait trop confiance aux États-Unis.

Un bulletin matinal sur une autre chaîne, Rossiya 24, a mis 12 minutes pour arriver aux nouvelles, les reléguant en troisième position derrière un forum éducatif à Moscou et une visite prévue de l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, près de la ligne de front des combats entre la Russie et l'Ukraine.

Gorbatchev, qui est décédé mardi à l'âge de 91 ans, a suscité une immense admiration en Occident pour son rôle central dans la fin pacifique de la guerre froide, mais beaucoup en Russie lui reprochent d'avoir présidé à l'éclatement de l'Union soviétique.

Lyubov Sobol, une alliée de l'opposant à Poutine emprisonné Alexei Navalny, a écrit : "Il y a vraiment différentes évaluations de Gorbatchev. Certains écrivent qu'il a donné de l'espoir, d'autres le maudissent pour l'effondrement de l'Union soviétique. L'Union soviétique se serait effondrée de toute façon. Et le rôle de Gorbatchev dans l'histoire de la Russie sera toujours apprécié."

Sergei Mironov, leader du parti politique Une Russie juste, a déclaré : "Pour le peuple soviétique, il est devenu une bouffée d'air frais et l'espoir de changements colossaux. Tout s'est avéré différent : nous avons perdu un pays merveilleux, au lieu de l'ordre est venu le chaos. Aujourd'hui, nous corrigeons et corrigerons certainement les erreurs de Gorbatchev."

Sergueï Naryshkin, chef de l'agence russe de renseignement extérieur, a exprimé ses condoléances mais a déclaré que le pays devait encore faire face aux conséquences des réformes de la "perestroïka" de Gorbatchev.

"Il revenait à Gorbatchev de diriger le pays dans une période très difficile, de faire face à de nombreux défis externes et internes, pour lesquels une réponse adéquate n'a pas été trouvée", a-t-il déclaré.

Dans la presse contrôlée par le Kremlin, la réaction à la mort de Gorbatchev a été contenue. Le tabloïd populiste Komsomolskaya Pravda a publié un hommage au dernier dirigeant de l'Union soviétique, tout en reconnaissant que les détracteurs de Gorbatchev au pays chercheraient à défaire son héritage.

"Mais ils n'y parviendront pas. Mikhail Sergeyevich a fait trop de choses. Il a changé le monde de manière trop irréversible pour ses adversaires idéologiques", écrit le journal.