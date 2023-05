L'envoyé spécial de Pékin a noté qu'il n'y avait pas de panacée à la guerre en Ukraine lors d'une visite à Kiev en début de semaine, mais a exhorté toutes les parties à créer les conditions pour des pourparlers de paix, a déclaré jeudi le ministère chinois des Affaires étrangères.

L'envoyé spécial pour les affaires eurasiennes Li Hui s'est rendu à Kiev mardi et mercredi, où il a échangé des points de vue avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, le ministre ukrainien des affaires étrangères et d'autres chefs d'État sur les moyens de mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie par le biais d'un règlement politique, selon un communiqué du ministère des affaires étrangères.

"La Chine est prête à encourager la communauté internationale à former le plus grand dénominateur commun pour résoudre la crise ukrainienne, et à faire ses propres efforts pour arrêter les combats et (établir) un cessez-le-feu et restaurer la paix dès que possible", indique le communiqué.

"La Chine a toujours joué un rôle constructif dans l'amélioration de la situation humanitaire en Ukraine à sa manière et continuera à fournir une assistance à l'Ukraine dans la mesure de ses capacités", ajoute le communiqué.

Le ministre ukrainien des affaires étrangères a déclaré mercredi à M. Li que Kiev n'accepterait aucune proposition visant à mettre fin à la guerre qui impliquerait la perte de territoires ou le gel du conflit, selon le ministère ukrainien des affaires étrangères.

M. Li, ancien ambassadeur en Russie, se rendra également en Pologne, en France, en Allemagne et enfin en Russie au cours d'un voyage de plusieurs jours. Il est le plus haut responsable chinois à se rendre en Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022.

Au cours de la visite de M. Li à Kiev, les relations bilatérales ont également été discutées et les deux parties ont convenu d'œuvrer au maintien du respect mutuel et à la poursuite d'une coopération mutuellement bénéfique, a déclaré le ministère chinois des affaires étrangères.

Les deux gouvernements ont convenu qu'un récent appel téléphonique entre le président Xi Jinping et M. Zelenskiy avait indiqué la direction à suivre pour le développement des relations.