Liverpool a ouvert son cœur à l'Ukraine pour l'Eurovision 2023, en arborant des drapeaux bleu et jaune, en proposant des billets spéciaux à ses réfugiés et en adoptant sa cuisine, en plus de mettre le pays au centre de trois spectacles en direct.

La ville natale des Beatles accueille le concours annuel de la chanson au nom de l'Ukraine, vainqueur de l'édition 2022, qui n'a pas pu organiser l'événement musical, comme c'est la coutume, en raison de l'invasion de la Russie.

Mais les organisateurs ont travaillé d'arrache-pied pour présenter l'Ukraine à des milliers de fans dans la "ville de la pop" et à des millions d'autres dans le monde entier.

Viktoriia Dubetska, une Ukrainienne de 15 ans, fait partie des 3 000 Ukrainiens déplacés qui ont décroché un billet de 20 livres (25 dollars) pour assister à une répétition de la demi-finale jeudi. Elle vit dans le Kent, au sud-est de l'Angleterre, depuis un an.

Drapeau ukrainien autour des épaules, elle a expliqué qu'elle avait comparé la ville avec Londres et que Liverpool avait pris le dessus. "Nous aimons Liverpool", dit-elle. "Il y a beaucoup de symboles ukrainiens et nous nous sentons un peu chez nous.

Liverpool a accueilli certains Ukrainiens pendant bien plus longtemps que cette semaine, et ils ne savent pas quand ils pourront retourner dans leur pays.

Maria Ivakhiv et sa fille Yeva, âgée de six ans, vivent avec le médecin Mirian Taegtmeyer et sa famille depuis huit mois.

"Nous avions l'habitude de rêver, de planifier l'avenir", a déclaré Mme Ivakhiv. "Aujourd'hui, ces rêves et ces projets ont été brisés.

Mais l'Eurovision est un moment de soulagement, car elle n'a plus à se soucier de ses deux sœurs et de ses quatre frères - dont trois sont dans l'armée - à la maison. "L'Ukraine est tout autour de moi et je me sens très soutenue", a-t-elle déclaré.

MENU SPÉCIAL

Les bars et les restaurants ont adopté l'Eurovision et la culture ukrainienne.

Paul Askew, chef patron du restaurant primé The Art School, a créé un menu qui marie les ingrédients du pays et les produits locaux de Liverpool.

Parmi les plats spéciaux, citons le "filet de truite du Loch Etive 'Odessa'" et le "Nalesniki", un gâteau de crêpes superposées garnies de noisettes, de framboises et "d'étonnantes pommes de pin ukrainiennes conservées dans du sirop", a-t-il déclaré.

"L'Eurovision est une telle joie pour Liverpool et nous sommes très conscients que nous l'avons seulement à cause des choses terribles qui se passent en Ukraine", a-t-il déclaré.

"En tant que chef, j'ai donc voulu faire un clin d'œil aux deux cultures alimentaires qui se rencontrent.

Les Ukrainiens devront attendre la grande finale de samedi pour voir si le duo pop électro Tvorchi peut réitérer son triomphe de l'année dernière.

